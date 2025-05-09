Під Києвом 14-річну дівчину вдарило струмом на даху потяга
Київ • УНН
На залізничному вокзалі в Бучі 14-річну дівчину вразило струмом, коли вона перебувала на даху потяга. З опіками 3-4 ступеню її госпіталізували.
На території залізничного вокзалу під Києвом неповнолітню уразило струмом, з опіками дівчину госпіталізовано до медичного закладу, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на території залізничного вокзалу в місті Буча струмом уразило неповнолітню.
За попередньою інформацією, 14-річна дівчина перебувала на даху потяга.
Постраждалу з термічними опіками 3-4 ступеню госпіталізовано до медичного закладу.
На місці працюють слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Наразі встановлюються обставини події.
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