Под Киевом 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

На территории железнодорожного вокзала под Киевом несовершеннолетнюю поразило током, с ожогами девушка госпитализирована в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю.

По предварительной информации, 14-летняя девушка находилась на крыше поезда.

Пострадавшая с термическими ожогами 3-4 степени госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

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