Под Киевом 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня
18:38 • 820 просмотра

Рубио, Витткофф и Келлогг провели телефонный разговор с ОП: речь шла о прекращении огня

18:26 • 4404 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

16:40 • 18308 просмотра

Украина высылает двух венгерских дипломатов в ответ на действия Венгрии - МИД

Эксклюзив
15:09 • 39268 просмотра

Как работает система IMEI, кто может проверить свой телефон и почему только технических решений недостаточно для борьбы с "серым" рынком - комментарий эксперта

14:28 • 51078 просмотра

Зеленский анонсировал завтра в Украине встречу с лидерами "коалиции желающих"

13:51 • 54588 просмотра

Инфляция ускорилась до 15,1%. Больше всего за месяц подорожали свинина и фрукты, яйца подешевели

Эксклюзив
9 мая, 11:52 • 60191 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

9 мая, 11:44 • 65639 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
9 мая, 11:02 • 105090 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
9 мая, 10:23 • 39946 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 112122 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18088 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 38561 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 28868 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 20771 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 105098 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

9 мая, 10:28 • 113111 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

9 мая, 07:57 • 105933 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 168345 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 189323 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

18:26 • 4382 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

15:40 • 21434 просмотра

Defender, Tamagotchi, GoldenEye 007 и Quake вошли в Зал славы видеоигр

15:21 • 29524 просмотра

A$AP Rocky намекнул на имя третьего ребенка от Рианны

14:23 • 39206 просмотра

Преследователь Дженнифер Энистон ворвался на виллу звезды: теперь он обвинен и ждет психиатрической экспертизы

13:41 • 18728 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

Под Киевом 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

Киев • УНН

 • 842 просмотра

На железнодорожном вокзале в Буче 14-летнюю девушку поразило током, когда она находилась на крыше поезда. С ожогами 3-4 степени ее госпитализировали.

Под Киевом 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда

На территории железнодорожного вокзала под Киевом несовершеннолетнюю поразило током, с ожогами девушка госпитализирована в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

Детали

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю.

По предварительной информации, 14-летняя девушка находилась на крыше поезда.

Пострадавшая с термическими ожогами 3-4 степени госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

В метро Киева подростки решили проехаться между вагонами: "зацеперов" задержали и привлекли к ответственности28.04.25, 16:57 • 11382 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Киев
Brent
$63.81
Bitcoin
$103,198.90
S&P 500
$5,667.85
Tesla
$300.93
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,346.50
Ethereum
$2,350.20