Под Киевом 14-летнюю девушку ударило током на крыше поезда
Киев • УНН
На железнодорожном вокзале в Буче 14-летнюю девушку поразило током, когда она находилась на крыше поезда. С ожогами 3-4 степени ее госпитализировали.
На территории железнодорожного вокзала под Киевом несовершеннолетнюю поразило током, с ожогами девушка госпитализирована в медицинское учреждение, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что на территории железнодорожного вокзала в городе Буча током поразило несовершеннолетнюю.
По предварительной информации, 14-летняя девушка находилась на крыше поезда.
Пострадавшая с термическими ожогами 3-4 степени госпитализирована в медицинское учреждение.
На месте работают следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.
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