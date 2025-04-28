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В метро Киева подростки решили проехаться между вагонами: "зацеперов" задержали и привлекли к ответственности

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В Киеве двух 16-летних парней задержали за поездку между вагонами метро. Полиция составила админматериалы за мелкое хулиганство и провела профилактическую беседу с родителями.

В метро Киева подростки решили проехаться между вагонами: "зацеперов" задержали и привлекли к ответственности

Двое 16-летних парней, рискуя жизнью, ехали между вагонами метро между станциями "Гидропарк" и "Днепр". Полиция задержала "экстремалов".

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.

Детали

"Катались между вагонами метро и снимали видео": в метро столицы Украины правоохранители обнаружили двух 16-летних парней, которые, рискуя жизнью, ехали между вагонами метро между станциями "Гидропарк" и "Днепр".

Двух несовершеннолетних "зацеперов" задержала полиция, вовремя сняв с вагона поезда. Инспекторы составили в отношении несовершеннолетних административные материалы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство.

Полиция вызвала родителей нарушителей.

В отчете указано, что охранниками была проведена профилактическая беседа, в ходе которой рассказали о роковых последствиях опасного "развлечения" и реальных трагических историях, когда мгновение "хайпа" стоило детям жизни или наносило увечья.

Катались на трамваях и электропоезде: правоохранители составили протоколы на родителей трех несовершеннолетних зацеперов11.04.25, 19:02 • 12091 просмотр

Напомним

В Киеве подросток получил тяжелые ожоги после поражения током на железнодорожной станции. По предварительным данным, парень вылез на вагон электрички.

В киевском метрополитене правоохранители остановили двух экстремалов, которые прыгали по путям и цеплялись за поезда.

В Харьковской области несовершеннолетнего парня доставили в больницу без части ноги из-за игр на железнодорожной колее.

Игорь Тележников

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