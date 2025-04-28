У метро Києва підлітки вирішили проїхатися між вагонами: "зачеперів" затримали і притягнули до відповідальності
Київ • УНН
У Києві двох 16-річних хлопців затримали за поїздку між вагонами метро. Поліція склала адмінматеріали за дрібне хуліганство та провела профілактичну бесіду з батьками.
Двоє 16-річних хлопців, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро поміж станцій "Гідропарк" та "Дніпро". Поліція затримала "екстремалів".
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Поліції Києва.
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"Катались між вагонами метро та знімали відео": у метро столиці України правоохоронці виявили двох 16-річних хлопців, які, ризикуючи життям, їхали між вагонами метро поміж станцій "Гідропарк" та "Дніпро".
Двох неповнолітніх "зачеперів" затримала поліція, вчасно знявши з вагона поїзду. Інспектори склали у відношенні неповнолітніх адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство.
Поліція викликала батьків порушників.
У звіті вказано, що охоронцями було проведено профілактичну бесіду, під час якої розповіли про фатальні наслідки небезпечної "розваги" та реальні трагічні історії, коли мить "хайпу" коштувала дітям життя або завдавала каліцтва.
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