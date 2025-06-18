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В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В Раздельнянском районе Одесской области произошла трагедия. 17-летняя девушка погибла на железной дороге, попав под поезд. Полиция выясняет обстоятельства.

В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка

В Раздельнянском районе Одесской области на железной дороге погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Детали

Отмечается, что о трагедии, произошедшей во вторник, 17 июня, правоохранителям сообщила дежурная по станции. 

Предварительно установлено, что девушка попала под двигавшийся поезд

- говорится в заметке полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели.

Также решается вопрос о правовой квалификации события и внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним

42-летний местный житель погиб под поездом на железнодорожной станции "Немешаево" в Киевской области. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигналы и применив экстренное торможение.

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Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киевская область
Одесская область
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