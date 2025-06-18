В Одесской области под поездом погибла 17-летняя девушка
Киев • УНН
В Раздельнянском районе Одесской области произошла трагедия. 17-летняя девушка погибла на железной дороге, попав под поезд. Полиция выясняет обстоятельства.
В Раздельнянском районе Одесской области на железной дороге погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Детали
Отмечается, что о трагедии, произошедшей во вторник, 17 июня, правоохранителям сообщила дежурная по станции.
Предварительно установлено, что девушка попала под двигавшийся поезд
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного отделения полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства гибели.
Также решается вопрос о правовой квалификации события и внесении данных в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним
42-летний местный житель погиб под поездом на железнодорожной станции "Немешаево" в Киевской области. Машинист пытался предотвратить трагедию, подавая сигналы и применив экстренное торможение.
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