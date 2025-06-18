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Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб

Київ • УНН

 • 1428 перегляди

У Солом’янському районі Києва з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих. Загалом за цією адресою виявлено 11 тіл.

Нічна атака на Київ: з-під завалів дістали тіла ще трьох осіб

Кількість загиблих внаслідок масованої ракетно-дронової атаки ворога по Києву у ніч на вівторок зросла до 16. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає УНН.

Всього у столиці загинуло 16 осіб та 134 людини постраждало

- йдеться у дописі ДСНС.

За даними Державної служба України з надзвичайних ситуацій, рятувальні роботи тривають.

"У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 3 загиблих осіб", - повідомили в ДСНС.

Зазначається, що всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб.

Нагадаємо

У ніч на 17 червня РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу. Зокрема, 440 дронами та 32 ракетами. Українська ППО знешкодила 428 цілей, але зафіксовані влучання у 10 локаціях.  

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні лідерів країн G7 повідомив, що рф минулої ночі здійснила одну з найбільших комбінованих атак на Україну з початку цієї війни. Лише в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет або падіння уламків. 

Моніторингова місія ООН заявила, що атака рф на Київ 17 червня стала найсмертоноснішою за рік, забравши життя 14 цивільних. Загалом по Україні 15 загиблих і 139 поранених.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаКиїв
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Організація Об'єднаних Націй
Володимир Зеленський
Україна
Kyiv
Tesla
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