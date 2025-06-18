Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек

Количество погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки врага по Киеву в ночь на вторник возросло до 16. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Всего в столице погибло 16 человек и 134 человека пострадали - говорится в заметке ГСЧС.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасательные работы продолжаются.

"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 3 погибших", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что всего по указанному адресу изъято тела 11 человек.

Напомним

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что рф прошлой ночью осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков.

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака рф на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год, унеся жизни 14 гражданских. Всего по Украине 15 погибших и 139 раненых.

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