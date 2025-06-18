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Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек

Киев • УНН

 • 1418 просмотра

В Соломенском районе Киева из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома спасатели деблокировали тела еще троих погибших. В общей сложности по этому адресу обнаружено 11 тел.

Ночная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще трех человек

Количество погибших в результате массированной ракетно-дроновой атаки врага по Киеву в ночь на вторник возросло до 16. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает УНН.

Всего в столице погибло 16 человек и 134 человека пострадали

- говорится в заметке ГСЧС.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, спасательные работы продолжаются.

"В Соломенском районе из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома деблокированы тела еще 3 погибших", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что всего по указанному адресу изъято тела 11 человек.

Напомним

В ночь на 17 июня РФ атаковала Украину 472 средствами воздушного нападения. В частности, 440 дронами и 32 ракетами. Украинская ПВО обезвредила 428 целей, но зафиксированы попадания в 10 локациях.  

Президент Украины Владимир Зеленский на спецзаседании лидеров стран G7 сообщил, что рф прошлой ночью осуществила одну из крупнейших комбинированных атак на Украину с начала этой войны. Только в Киеве было зафиксировано около 30 мест попадания ракет или падения обломков. 

Мониторинговая миссия ООН заявила, что атака рф на Киев 17 июня стала самой смертоносной за год, унеся жизни 14 гражданских. Всего по Украине 15 погибших и 139 раненых.

Сибига опубликовал видео родителей, которые в Киеве ждали спасения сына, и узнали о его гибели 17.06.25, 21:15 • 1824 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Tesla
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