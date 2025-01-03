Венесуэла предлагает от 500 до 100 тыс. долларов США за задержание оппозиционера Гонсалеса
Киев • УНН
Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.
Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия, который претендует на победу над президентом Николасом Мадуро на выборах 28 июля, находится на пути в Аргентину. 4 января венесуэльского политика примет аргентинский президент Хавьер Милей.
Передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Правительство Николаса Мадуро объявило вознаграждение в размере 100 000 долларов США (примерно 615 000 бразильских реалов) за информацию, которая поможет задержать Эдмундо Гонсалеса, лидера оппозиции и кандидата в президенты. Находясь в Испании с сентября, Гонсалес заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность, утверждая, что он победил на выборах 2024 года, хотя Национальный избирательный совет (CNE) объявил о его поражении. В настоящее время Эдмундо Гонсалес едет в Аргентину из своего изгнания в Мадриде, сообщил президентский источник в этот четверг.
Ожидается, что 4 января венесуэльского политика примет аргентинский президент Хавьер Милей. А 10 января, в день инаугурации Мадуро, оппозиционер намерен принести присягу вместо него.
Венесуэльский суд обвиняет Гонсалеса в игнорировании судебных повесток и выдал ордер на его арест. Оппозиция заявляет, что власти стремятся заставить замолчать критиков и усилить контроль над страной.
Любое лицо, которое знает его местонахождение, должно сообщить об этом приказ Министерства общественности (депутата, прокуратуры)
В социальной сети изначально было предложено вознаграждение в размере 500 000 долларов, которое через несколько минут снизили до 100 000 долларов, отмечает Deutsche Welle.
Справка
Гонсалес, лидер Демократической унитарной платформы , пообещал вернуться в страну в начале 2025 года, даты, когда он утверждает, что он должен взять на себя должность президента.
В июле в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Оппозиция заявляет о фальсификациях, а США и ряд стран требуют обнародовать полные результаты голосования.
Венесуэльский суд обвиняет Гонсалеса в том, что он игнорировал призывы Министерства общественности о предоставлении разъяснений относительно публикации избирательных записей.
Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.