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Венесуэла предлагает от 500 до 100 тыс. долларов США за задержание оппозиционера Гонсалеса

Венесуэла предлагает от 500 до 100 тыс. долларов США за задержание оппозиционера Гонсалеса

Киев  •  УНН

 • 4888 просмотра

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Правительство Мадуро объявило вознаграждение за информацию о местонахождении лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса. Оппозиционер планирует вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность президента вместо Мадуро.

Лидер венесуэльской оппозиции Эдмундо Гонсалес Уррутия, который претендует на победу над президентом Николасом Мадуро на выборах 28 июля, находится на пути в Аргентину. 4 января венесуэльского политика примет аргентинский президент Хавьер Милей.

Передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Правительство Николаса Мадуро объявило вознаграждение в размере 100 000 долларов США (примерно 615 000 бразильских реалов) за информацию, которая поможет задержать Эдмундо Гонсалеса, лидера оппозиции и кандидата в президенты. Находясь в Испании с сентября, Гонсалес заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу 10 января, чтобы вступить в должность, утверждая, что он победил на выборах 2024 года, хотя Национальный избирательный совет (CNE) объявил о его поражении. В настоящее время Эдмундо Гонсалес едет в Аргентину из своего изгнания в Мадриде, сообщил президентский источник в этот четверг.

Ожидается, что 4 января венесуэльского политика примет аргентинский президент Хавьер Милей. А 10 января, в день инаугурации Мадуро, оппозиционер намерен принести присягу вместо него.

Венесуэльский суд обвиняет Гонсалеса в игнорировании судебных повесток и выдал ордер на его арест. Оппозиция заявляет, что власти стремятся заставить замолчать критиков и усилить контроль над страной.

Любое лицо, которое знает его местонахождение, должно сообщить об этом приказ Министерства общественности (депутата, прокуратуры)

- говорится на изображении, опубликованном Корпусом уголовных расследований (CICPC) и Боливарской национальной полиции (PNB).

В социальной сети изначально было предложено вознаграждение в размере 500 000 долларов, которое через несколько минут снизили до 100 000 долларов, отмечает Deutsche Welle.

Справка

Гонсалес, лидер Демократической унитарной платформы , пообещал вернуться в страну в начале 2025 года, даты, когда он утверждает, что он должен взять на себя должность президента.

В июле в Венесуэле вспыхнули массовые протесты после объявления Николаса Мадуро победителем президентских выборов. Оппозиция заявляет о фальсификациях, а США и ряд стран требуют обнародовать полные результаты голосования.

Венесуэльский суд обвиняет Гонсалеса в том, что он игнорировал призывы Министерства общественности о предоставлении разъяснений относительно публикации избирательных записей.

Власти Венесуэлы освободили 225 человек, арестованных во время протестов против переизбрания Мадуро. Правозащитные организации подтвердили освобождение 107 политических заключенных.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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