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Венесуела пропонує від 500 до 100 тис. доларів США за затримання опозиціонера Гонсалеса

Венесуела пропонує від 500 до 100 тис. доларів США за затримання опозиціонера Гонсалеса

Київ • УНН

 • 23192 перегляди

Уряд Мадуро оголосив винагороду за інформацію про місцезнаходження лідера опозиції Едмундо Гонсалеса. Опозиціонер планує повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду президента замість Мадуро.

Лідер венесуельської опозиції Едмундо Гонсалес Уррутія, який претендує на перемогу над президентом Ніколасом Мадуро на виборах 28 липня, перебуває на шляху до Аргентини. 4 січня венесуельського політика прийме аргентинський президент Хав'єр Мілей.

Передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Уряд Ніколаса Мадуро оголосив винагороду в розмірі 100 000 доларів США (приблизно 615 000 бразильських реалів) за інформацію, яка допоможе затримати Едмундо Гонсалеса , лідера опозиції та кандидата в президенти. Перебуваючи в Іспанії з вересня, Гонсалес заявив, що має намір повернутися до Венесуели 10 січня, щоб вступити на посаду, стверджуючи, що він переміг на виборах 2024 року, хоча Національна виборча рада (CNE) оголосила про його поразку. Наразі Едмундо Гонсалес їде до Аргентини зі свого вигнання в Мадриді, повідомило президентське джерело цього четверга.

Очікується, що 4 січня венесуельського політика прийме аргентинський президент Хав'єр Мілей. А 10 січня, у день інавгурації Мадуро, опозиціонер має намір скласти присягу замість нього.

Венесуельський суд звинувачує Гонсалеса в ігноруванні судових повісток і видав ордер на його арешт. Опозиція заявляє, що влада прагне змусити замовкнути критиків і посилити контроль над країною.

Будь-яка особа, яка знає його місцеперебування, повинна повідомити про це наказ Міністерства громадськості (депутата, прокуратури)

- йдеться на зображенні, опублікованому Корпусом кримінальних розслідувань (CICPC) і Боліварської національної поліції (PNB).

У соціальній мережі спочатку була запропонована винагорода в розмірі 500 000 доларів, яку через кілька хвилин знизили до 100 000 доларів, зазначає Deutsche Welle.

Довідка

Гонсалес, лідер Демократичної унітарної платформи , пообіцяв повернутися в країну на початку 2025 року, дати, коли він стверджує, що він повинен взяти на себе посаду президента.

У липні у Венесуелі спалахнули масові протести після оголошення Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів. Опозиція заявляє про фальсифікації, а США та низка країн вимагають оприлюднити повні результати голосування.

Венесуельський суд звинувачує Гонсалеса в тому, що він ігнорував заклики Міністерства громадськості щодо надання роз’яснень щодо публікації виборчих записів.

Влада Венесуели звільнила 225 осіб, заарештованих під час протестів проти переобрання Мадуро. Правозахисні організації підтвердили звільнення 107 політичних в'язнів.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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