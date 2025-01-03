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Украинский фильм о леснике из Карпат получил Гран-при на ОКО Film Festival

Украинский фильм о леснике из Карпат получил Гран-при на ОКО Film Festival

Киев  •  УНН

 • 3007 просмотра

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Документальная лента «Бартка» Владимира Бакумы победила в зрительском голосовании на ОКО Film Festival. Фильм рассказывает о лесничем из Карпат и поднимает проблемы экологии.

Документальный фильм «Бартка» Владимира Бакумы получил Зрительский Гран-при онлайн-программы ОКО - International Ethnographic Film Festival.

Об этом сообщает Госкино, пишет УНН.

Детали 

По результатам зрительского голосования онлайн-программы на 5-м Международном этнографическом ОКО Film Festival, который проходил в Болграде (Украина) и Софии (Болгария), зрительский Гран-при украинской части онлайн-программы получил документальный фильм «Бартка» режиссера Владимира Бакума.

Фильм рассказывает историю лесничего Василия Павловича, который работает в Карпатах и готовится к выходу на пенсию. В ленте освещаются важные темы: вырубка лесов, экологический кризис и необходимость переосмысления нашего отношения к природе

- сообщает Госкино.

Напомним 

Кинофестиваль Sundance представил список из 87 полнометражных фильмов, которые покажут в январе 2025 года. Среди них новый фильм украинского режиссера Мстислава Чернова и документальные ленты на острые социально-политические темы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Культура
karpatskie-goriКарпатские горы
bolgariyaБолгария
ukrainaУкраина