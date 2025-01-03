Український фільм про лісника з Карпат отримав Гран-прі на ОКО Film Festival

Документальний фільм "Бартка" Володимира Бакуми здобув Глядацький Ґран-прі онлайн-програми ОКО - International Ethnographic Film Festival.

Про це повідомляє ДержКіно, пише УНН.

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За результатами глядацького голосування онлайн-програми на 5-го Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), глядацький Ґран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума.

Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи - повідомляє ДержКіно.

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