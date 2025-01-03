Український фільм про лісника з Карпат отримав Гран-прі на ОКО Film Festival
Київ • УНН
Документальна стрічка "Бартка" Володимира Бакуми перемогла у глядацькому голосуванні на ОКО Film Festival. Фільм розповідає про лісничого з Карпат та піднімає проблеми екології.
Документальний фільм "Бартка" Володимира Бакуми здобув Глядацький Ґран-прі онлайн-програми ОКО - International Ethnographic Film Festival.
Про це повідомляє ДержКіно, пише УНН.
Деталі
За результатами глядацького голосування онлайн-програми на 5-го Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), глядацький Ґран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума.
Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи
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