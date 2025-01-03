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Український фільм про лісника з Карпат отримав Гран-прі на ОКО Film Festival

Київ • УНН

 • 28755 перегляди

Документальна стрічка "Бартка" Володимира Бакуми перемогла у глядацькому голосуванні на ОКО Film Festival. Фільм розповідає про лісничого з Карпат та піднімає проблеми екології.

Документальний фільм "Бартка" Володимира Бакуми здобув Глядацький Ґран-прі онлайн-програми ОКО - International Ethnographic Film Festival.

Про це повідомляє ДержКіно, пише УНН.

Деталі 

За результатами глядацького голосування онлайн-програми на 5-го Міжнародному етнографічному ОКО Film Festival, що проходив у Болграді (Україна) та Софії (Болгарія), глядацький Ґран-прі української частини онлайн-програми отримав документальний фільм "Бартка" режисера Володимира Бакума.

Фільм розповідає історію лісничого Василя Павловича, який працює в Карпатах і готується до виходу на пенсію. У стрічці висвітлюються важливі теми: вирубка лісів, екологічна криза та необхідність переосмислення нашого ставлення до природи

- повідомляє ДержКіно.

Нагадаємо 

Кінофестиваль Sundance представив список із 87 повнометражних фільмів, які покажуть у січні 2025 року. Серед них новий фільм українського режисера Мстислава Чернова та документальні стрічки на гострі соціально-політичні теми. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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