Фейковые "повестки" в Польше: украинцев предупреждают о мошенниках
Киев • УНН
Офис по делам иностранцев Польши предупреждает о рассылке фейковых повесток украинским мужчинам. Мошенники от имени польского ведомства требуют прохождения военной службы под угрозой экстрадиции.
Украинские мужчины в Польше начали получать фейковые «повестки» от мошенников, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса по делам иностранцев Польши.
Детали
Управление по делам иностранцев предостерегло, что письма с «повестками» являются фейковыми.
В частности, речь идет о письме, которое якобы было отправлено от Управления по делам иностранцев Польши одному из украинцев. Оно призывает гражданина Украины проходить военную службу, угрожая юридической ответственностью и экстрадицией.
«Управление по делам иностранцев подчеркивает, что не является автором таких писем», - заявили в Управлении.
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