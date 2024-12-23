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Первое подразделение Украинского легиона из Польши уже в Украине - посол

Первое подразделение Украинского легиона из Польши уже в Украине - посол

Киев  •  УНН

 • 5302 просмотра

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Первая группа добровольцев Украинского легиона из Польши прибыла в Украину. Следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ 10 января 2025 года и пройдут обучение на полигоне.

Первое подразделение Украинского легиона, который формируют в Польше, уже поехал в Украину, сообщил в понедельник, 23 декабря, посол Украины в Польше Василий Боднар в комментарии "Радио Свобода", передает УНН.

По словам посла 10 января 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с Вооруженными силами Украины и отправятся на полигон на обучение.

"Это на самом деле история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а возможно и за океаном. Стимулировать мы можем только добровольным поощрением, это абсолютно добровольное подразделение. Наши граждане, которые в него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию с хорошей подготовки", - заявил Боднар.

Боднар добавил, что обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

Количество добровольцев посол не назвал.

Напомним

Первая группа добровольцев "Украинского легиона" подписала контракты в Люблине и начала 35-дневную базовую подготовку. В рекрутинговый центр поступило около 700 заявок от украинцев из разных стран Европы.

16 ноября на базе одного из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Республики Польша первая группа добровольцев "Украинского легиона" приняла Военную присягу на верность украинскому народу

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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