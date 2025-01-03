Фейкові "повістки" в Польщі: українців попереджають про шахраїв
Київ • УНН
Офіс у справах іноземців Польщі попереджає про розсилку фейкових повісток українським чоловікам. Шахраї від імені польського відомства вимагають проходження військової служби під загрозою екстрадиції.
Українські чоловіки в Польщі почали отримувати фейкові "повістки" від шахраїв, передає УНН з посиланням на повідомлення Офісу у справах іноземців Польщі.
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Управління у справах іноземців застерегло, що листи з "повістками" є фейковими.
Зокрема, ідеться про лист, який нібито був відправлений від Управління у справах іноземців Польщі одному з українців. Він закликає громадянина України проходити військову службу, погрожуючи юридичною відповідальністю та екстрадицією.
"Управління у справах іноземців наголошує, що не є автором таких листів", - заявили в Управлінні.
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