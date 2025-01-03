Взрыв прогремел в Запорожье на фоне ракетной опасности
Киев • УНН
Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о взрыве в области. Ранее он предупреждал об угрозе крылатых ракет по Запорожской и другим областям Украины.
В Запорожской области прогремел взрыв. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
"Взрыв в Запорожской области", - сообщил глава ОВА.
Ранее Федоров предупредил об угрозе крылатых ракет по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
рф осуществила групповой ракетный удар по окраине Чернигова, есть разрушения и пострадавший3 янв. 2025, 15:15 • 8815 просмотров