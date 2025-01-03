Вибух пролунав на Запоріжжі на тлі ракетної небезпеки
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух в області. Раніше він попереджав про загрозу крилатих ракет по Запорізькій та іншим областям України.
У Запорізькій області пролунав вибух. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
"Вибух у Запорізькій області", - повідомив голова ОВА.
Раніше Федоров попередив про загрозу крилатих ракет по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.
рф здійснила груповий ракетний удар на околиці Чернігова, є руйнування та постраждалий03.01.25, 17:15 • 23236 переглядiв