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Масштабный сбой в аэропортах Германии парализовал систему проверки пассажиров

Масштабный сбой в аэропортах Германии парализовал систему проверки пассажиров

Киев  •  УНН

 • 1196 просмотра

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В немецких аэропортах вышли из строя компьютерные системы проверки пассажиров на въезде в страну. Федеральная полиция вынуждена проводить проверки вручную, причины сбоя пока неизвестны.

В Германии произошел масштабный сбой в работе аэропортов - вышли из строя системы проверки пассажиров на въезде в страну. Федеральная полиция вынуждена проводить проверки вручную, причины инцидента выясняются, передает УНН со ссылкой BILD.

В Германии произошли масштабные технические сбои, компьютерные системы Федеральной полиции вышли из строя в аэропортах по всей стране. Как подтвердил BILD представитель властей, сбои коснулись систем, которые офицеры используют для проверки пассажиров на въезде в страну.

«Наши коллеги вынуждены делать многие вещи вручную, которые раньше делала система. Сейчас мы все еще справляемся с этим», - сказал представитель Федеральной полиции, ответственный за аэропорт Франкфурта.

Причина сбоя пока не известна.

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