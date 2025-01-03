Масштабный сбой в аэропортах Германии парализовал систему проверки пассажиров
Киев • УНН
В немецких аэропортах вышли из строя компьютерные системы проверки пассажиров на въезде в страну. Федеральная полиция вынуждена проводить проверки вручную, причины сбоя пока неизвестны.
В Германии произошел масштабный сбой в работе аэропортов - вышли из строя системы проверки пассажиров на въезде в страну. Федеральная полиция вынуждена проводить проверки вручную, причины инцидента выясняются, передает УНН со ссылкой BILD.
В Германии произошли масштабные технические сбои, компьютерные системы Федеральной полиции вышли из строя в аэропортах по всей стране. Как подтвердил BILD представитель властей, сбои коснулись систем, которые офицеры используют для проверки пассажиров на въезде в страну.
«Наши коллеги вынуждены делать многие вещи вручную, которые раньше делала система. Сейчас мы все еще справляемся с этим», - сказал представитель Федеральной полиции, ответственный за аэропорт Франкфурта.
Причина сбоя пока не известна.
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