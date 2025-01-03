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Масштабний збій в аеропортах Німеччини паралізував систему перевірки пасажирів

Масштабний збій в аеропортах Німеччини паралізував систему перевірки пасажирів

Київ • УНН

 • 25924 перегляди

В німецьких аеропортах вийшли з ладу комп'ютерні системи перевірки пасажирів на в'їзді в країну. Федеральна поліція змушена проводити перевірки вручну, причини збою наразі невідомі.

У Німеччині стався масштабний збій у роботі аеропортів – вийшли з ладу системи перевірки пасажирів на в’їзді в країну. Федеральна поліція змушена проводити перевірки вручну, причини інциденту з’ясовуються, передає УНН з посиланням BILD.

У Німеччині сталися масштабні технічні збої, комп’ютерні системи Федеральної поліції вийшли з ладу в аеропортах по всій країні. Як підтвердив BILD представник влади, збої торкнулися систем, які офіцери використовують для перевірки пасажирів на в’їзді в країну.

"Наші колеги змушені робити багато речей вручну, які раніше робила система. Наразі ми все ще справляємося з цим", - сказав речник Федеральної поліції, відповідальний за аеропорт Франкфурта.

Причина збою поки не відома.

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