Херсон активно обстреливают - ГВА

Херсон находится под обстрелом. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

«Херсон активно обстреливают!!! Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам!» - сообщил Мрочко.

Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год

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Оккупанты атаковали автобус в пригороде Херсона. Во время обстрела автобуса в пригороде Херсона 6 пассажиров не пострадали. Транспортное средство нуждается в ремонте после атаки российских военных.