Херсон активно обстреливают - ГВА
Киев • УНН
В Херсоне продолжается активный обстрел, жителей призывают находиться в укрытиях.
Херсон находится под обстрелом. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
«Херсон активно обстреливают!!! Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам!» - сообщил Мрочко.
Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год3 янв. 2025, 14:39 • 16423 просмотра
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Оккупанты атаковали автобус в пригороде Херсона. Во время обстрела автобуса в пригороде Херсона 6 пассажиров не пострадали. Транспортное средство нуждается в ремонте после атаки российских военных.