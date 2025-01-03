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Херсон активно обстреливают - ГВА

Херсон активно обстреливают - ГВА

Киев  •  УНН

 • 7478 просмотра

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В Херсоне продолжается активный обстрел, жителей призывают находиться в укрытиях.

Херсон находится под обстрелом. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

«Херсон активно обстреливают!!! Находитесь в укрытиях и не подходите к окнам!» - сообщил Мрочко.

Количество атак на Херсонщину выросло в полтора раза - более 218 тысяч снарядов за год3 янв. 2025, 14:39 • 16423 просмотра

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