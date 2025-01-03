Херсон активно обстрілюють - МВА

Херсон перебуває під обстрілом. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.

"Херсон активно обстрілюють!!! Перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон!" - повідомив Мрочко.

Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік

Додамо

Окупанти атакували автобус у передмісті Херсона. Під час обстрілу автобуса в передмісті Херсона 6 пасажирів не постраждали. Транспортний засіб потребує ремонту після атаки російських військових.