Херсон активно обстрілюють - МВА
Київ • УНН
У Херсоні триває активний обстріл, мешканців закликають перебувати в укриттях.
Херсон перебуває під обстрілом. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає УНН.
"Херсон активно обстрілюють!!! Перебувайте в укриттях та не підходьте до вікон!" - повідомив Мрочко.
Кількість атак на Херсонщину зросла у півтора раза – понад 218 тисяч снарядів за рік03.01.25, 16:39 • 25140 переглядiв
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Окупанти атакували автобус у передмісті Херсона. Під час обстрілу автобуса в передмісті Херсона 6 пасажирів не постраждали. Транспортний засіб потребує ремонту після атаки російських військових.