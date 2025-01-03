Платформа «Возвращайся домой» расширена новым Telegram-ботом
Киев • УНН
Платформа «Возвращайся домой» запустила Telegram-бот для украинцев, которые планируют возвращение в Украину. Бот предоставляет информацию о государственной поддержке, документах, транспорте, жилье и других аспектах репатриации.
Общественная организация «Возвращайся домой» представила новый Telegram-бот, который дополняет онлайн-платформу, помогающую украинцам, которые планируют возвращение в Украину.
Пишет МИД Украины, передает УНН.
Этот инструмент предоставляет полезную информацию о поддержке как со стороны государства, так и неправительственных организаций. С помощью бота можно получить информацию о:
- Взаимодействие с государственными органами и организациями, помогающими за рубежом;
- Нужны справки и документы, которые могут понадобиться после возвращения;
- Процедуры оформления документов для въезда в Украину;
- Возможности выбора транспорта и услуг Укрзализныци;
- Помощь от иностранных государств для возвращения домой;
- Денежную помощь от государства и оформление статуса ВПЛ;
- Поддержку с жильем, трудоустройством, правовой помощью, а также гуманитарную и психологическую поддержку;
- Доступ к государственным онлайн-сервисам и организациям, которые могут помочь.
Этот сервис создан для того, чтобы облегчить процесс возвращения украинцев из-за границы.
Вопрос добровольного возвращения украинцев из-за рубежа - один из ключевых вызовов для Украины
Напомним,
С новосозданным Министерством национального единства идет работа над программой для возвращения украинцев домой.