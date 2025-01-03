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Платформа «Возвращайся домой» расширена новым Telegram-ботом

Платформа «Возвращайся домой» расширена новым Telegram-ботом

Киев  •  УНН

 • 10614 просмотра

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Платформа «Возвращайся домой» запустила Telegram-бот для украинцев, которые планируют возвращение в Украину. Бот предоставляет информацию о государственной поддержке, документах, транспорте, жилье и других аспектах репатриации.

Общественная организация «Возвращайся домой» представила новый Telegram-бот, который дополняет онлайн-платформу, помогающую украинцам, которые планируют возвращение в Украину.

Пишет МИД Украины, передает УНН.  

Этот инструмент предоставляет полезную информацию о поддержке как со стороны государства, так и неправительственных организаций. С помощью бота можно получить информацию о:

  • Взаимодействие с государственными органами и организациями, помогающими за рубежом;
  • Нужны справки и документы, которые могут понадобиться после возвращения;
  • Процедуры оформления документов для въезда в Украину;
  • Возможности выбора транспорта и услуг Укрзализныци;
  • Помощь от иностранных государств для возвращения домой;
  • Денежную помощь от государства и оформление статуса ВПЛ;
  • Поддержку с жильем, трудоустройством, правовой помощью, а также гуманитарную и психологическую поддержку;
  • Доступ к государственным онлайн-сервисам и организациям, которые могут помочь.

Этот сервис создан для того, чтобы облегчить процесс возвращения украинцев из-за границы.

Вопрос добровольного возвращения украинцев из-за рубежа - один из ключевых вызовов для Украины

- говорится в сообщении.

Напомним,

С новосозданным Министерством национального единства идет работа над программой для возвращения украинцев домой. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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