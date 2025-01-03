Платформу "Повертайся додому" розширено новим Telegram-ботом

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Платформа "Повертайся додому" запустила Telegram-бот для українців, які планують повернення в Україну. Бот надає інформацію про державну підтримку, документи, транспорт, житло та інші аспекти репатріації.

Громадська організація "Повертайся додому" представила новий Telegram-бот, який доповнює онлайн-платформу, що допомагає українцям, які планують повернення в Україну.

Пише МЗС України, передає УНН.  

Цей інструмент надає корисну інформацію щодо підтримки як з боку держави, так і неурядових організацій. За допомогою бота можна отримати інформацію про:

  • Взаємодію з державними органами та організаціями, що допомагають за кордоном;
    • Потрібні довідки та документи, які можуть знадобитися після повернення;
      • Процедури оформлення документів для в’їзду в Україну;
        • Можливості вибору транспорту та послуг Укрзалізниці;
          • Допомогу від іноземних держав для повернення додому;
            • Грошову допомогу від держави та оформлення статусу ВПО;
              • Підтримку з житлом, працевлаштуванням, правовою допомогою, а також гуманітарну й психологічну підтримку;
                • Доступ до державних онлайн-сервісів та організацій, які можуть допомогти.

                  Цей сервіс створений для того, щоб полегшити процес повернення українців з-за кордону.

                  Питання добровільного повернення українців з-за кордону — один з ключових викликів для України

                  - йдеться у повідомленні.

                  Нагадаємо

                  З новоствореним Міністерством національної єдності іде робота над програмою для повернення українців додому. 

                  Юлія Гаврилюк

                  Юлія Гаврилюк

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