Платформу "Повертайся додому" розширено новим Telegram-ботом
Київ • УНН
Платформа "Повертайся додому" запустила Telegram-бот для українців, які планують повернення в Україну. Бот надає інформацію про державну підтримку, документи, транспорт, житло та інші аспекти репатріації.
Громадська організація "Повертайся додому" представила новий Telegram-бот, який доповнює онлайн-платформу, що допомагає українцям, які планують повернення в Україну.
Пише МЗС України, передає УНН.
Цей інструмент надає корисну інформацію щодо підтримки як з боку держави, так і неурядових організацій. За допомогою бота можна отримати інформацію про:
- Взаємодію з державними органами та організаціями, що допомагають за кордоном;
- Потрібні довідки та документи, які можуть знадобитися після повернення;
- Процедури оформлення документів для в’їзду в Україну;
- Можливості вибору транспорту та послуг Укрзалізниці;
- Допомогу від іноземних держав для повернення додому;
- Грошову допомогу від держави та оформлення статусу ВПО;
- Підтримку з житлом, працевлаштуванням, правовою допомогою, а також гуманітарну й психологічну підтримку;
- Доступ до державних онлайн-сервісів та організацій, які можуть допомогти.
Цей сервіс створений для того, щоб полегшити процес повернення українців з-за кордону.
Питання добровільного повернення українців з-за кордону — один з ключових викликів для України
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