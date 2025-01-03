Платформу "Повертайся додому" розширено новим Telegram-ботом

Громадська організація "Повертайся додому" представила новий Telegram-бот, який доповнює онлайн-платформу, що допомагає українцям, які планують повернення в Україну.

Пише МЗС України, передає УНН.

Цей інструмент надає корисну інформацію щодо підтримки як з боку держави, так і неурядових організацій. За допомогою бота можна отримати інформацію про:

Взаємодію з державними органами та організаціями, що допомагають за кордоном;

Потрібні довідки та документи, які можуть знадобитися після повернення;

Процедури оформлення документів для в’їзду в Україну;

Можливості вибору транспорту та послуг Укрзалізниці;

Допомогу від іноземних держав для повернення додому;

Грошову допомогу від держави та оформлення статусу ВПО;

Підтримку з житлом, працевлаштуванням, правовою допомогою, а також гуманітарну й психологічну підтримку;

Доступ до державних онлайн-сервісів та організацій, які можуть допомогти.

Цей сервіс створений для того, щоб полегшити процес повернення українців з-за кордону.

Питання добровільного повернення українців з-за кордону — один з ключових викликів для України - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

З новоствореним Міністерством національної єдності іде робота над програмою для повернення українців додому.