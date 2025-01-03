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Силы обороны отбили 17 атак захватчиков на Курщине - Генштаб

Силы обороны отбили 17 атак захватчиков на Курщине - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 8076 просмотра

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Генштаб сообщает о 92 боевых столкновениях за сутки, из которых 33 - в Курской области рф. На разных направлениях украинские защитники сдерживают вражеские атаки и наносят противнику значительные потери.

Украинские военные в курской области рф отбили 17 атак захватчиков, еще 16 боестолкновений продолжаются. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16:00 3 января 2025 года.

Сообщается, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Силы обороны Украины нанося врагу значительные потери в живой силе и технике.

В общем, с начала суток произошло 92 боевых столкновения.

«В курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 16 боестолкновений продолжаются. Также российские войска нанесли три авиационных удара по территории рф, сбросив при этом три КАБ», - говорится в сообщении.

Украинские воины за сегодня отбили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

«На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Надежды, Макеевки, Григорьевки и в направлении Чернещины. Четыре атаки противника отбиты, одно боестолкновение продолжается, - отмечается в сообщении.

Также Генштаб информирует о ситуации на других направлениях:

⦁ На Краматорском направлении украинские защитники отражают семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Белой Горы, в направлении Предтечино и Ступочек.

⦁ На Торецком направлении противник атаковал четыре раза недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка. Три боя завершились без успеха для оккупантов, еще один - продолжается.

⦁ На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Барановка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Песчаное, Зверево, Соленое, Котлино и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 16 атак, 10 боестолкновений до сих пор продолжаются.

⦁ Сегодня на Кураховском направлении враг девять раз атаковал вблизи Петропавловки, Курахово и Шевченко. Пять боев завершены, еще четыре продолжаются до сих пор.

⦁ На Времовском направлении оккупанты пять раз безрезультатно атаковали позиции наших войск возле Янтарного и в направлении Константинополя и Новоселки. Враг нанес авиационные удары в районах Зеленого Поля и Новополя, сбросив семь КАБ и применив неуправляемые авиаракеты.

⦁ На Ореховском направлении враг продолжает обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры, один раз пытался продвинуться в направлении Новоандреевки. Противник нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Лобковому, Щербаках и Пятихатках.

⦁ На Приднепровском направлении российские захватчики один раз без успеха штурмовали позиции наших защитников. Ситуация контролируемая.

курская операция очень сильный козырь во всех переговорах - Зеленский2 янв. 2025, 21:42 • 47408 просмотров

Дополнение

Глава ГУР Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопрос о влиянии сейчас операции в курской области на ситуацию на фронте и отметил, что она достаточно напряженная и все это понимают.

В сентябре главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что россия планировала наступление на Сумщину, но Украина первой атаковала оккупантов в курской области, уменьшив угрозу наступления россиян, а также перенесла перенесли боевые действия на территорию противника.

Bloomberg сообщало, что Вооруженные силы Украины в курской области рф уже потеряли половину захваченной территории, а к началу весны 2025 года украинские военные могут выйти из курщины, ведь будут рисковать попасть в окружение.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
bloomberg-lpBloomberg L.P.
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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