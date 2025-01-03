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Сили оборони відбили 17 атак загарбників на Курщині - Генштаб

Сили оборони відбили 17 атак загарбників на Курщині - Генштаб

Київ • УНН

 • 23232 перегляди

Генштаб повідомляє про 92 бойових зіткнення за добу, з яких 33 - у Курській області рф. На різних напрямках українські захисники стримують ворожі атаки та завдають противнику значних втрат.

Українські військові в курській області рф відбили 17 атак загарбників, ще 16 боєзіткнень тривають. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Генштаб надає інформацію станом на 16:00 3 січня 2025 року.

Повідомляється, що російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Сили оборони України завдаючи ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення.

"В курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 16 боєзіткнень тривають. Також російські війська завдали трьох авіаційних ударів по території рф, скинувши при цьому три КАБ", - йдеться в повідомленні.

Українські воїни за сьогодні відбили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

"На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала п’ять разів поблизу Надії, Макіївки, Григорівки та в напрямку Чернещини. Чотири атаки противника відбито, одне боєзіткнення триває, - зазначається в повідомленні.

Також Генштаб інформує про ситуацію на інших напрямках:

⦁ На Краматорському напрямку українські захисники відбивають сім спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру, Білої Гори, в напрямку Предтечиного та Ступочок.

⦁ На Торецькому напрямку противник атакував чотири рази неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка. Три бої завершилися без успіху для окупантів, ще один - продовжується.

⦁ На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Водяне Друге, Баранівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Новий Труд, Піщане, Звірове, Солоне, Котлине та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, 10 боєзіткнень досі тривають.

⦁ Сьогодні на Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував поблизу Петропавлівки, Курахового та Шевченка. П’ять боїв завершено, ще чотири продовжуються дотепер.

⦁ На Времівському напрямку окупанти п’ять разів безрезультатно атакували позиції наших військ біля Янтарного та в напрямку Костянтинополя і Новосілки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Зеленого Поля та Новополя, скинувши сім КАБ та застосувавши некеровані авіаракети.

⦁ На Оріхівському напрямку ворог продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, один раз намагався просунутись в напрямку Новоандріївки. Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по Лобковому, Щербаках та П’ятихатках.

⦁ На Придніпровському напрямку російські загарбники один раз без успіху штурмував позиції наших оборонців. Ситуація контрольована.

курська операція дуже сильний козир в усіх перемовинах - Зеленський 02.01.25, 23:42 • 50986 переглядiв

Доповнення

Голова ГУР Кирило Буданов утримався від відповіді на запитання про вплив зараз операції в курській області на ситуацію на фронті й зазначив, що вона досить напружена й всі це розуміють.

У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що росія планувала наступ на Сумщину, але Україна першою атакувала окупантів у курській області, зменшивши загрозу наступу росіян, а також перенесла перенесли бойові дії на територію противника.

Bloomberg повідомляло, що Збройні сили України в курській області рф вже втратили половину захопленої території, а до початку весни 2025 року українські військові можуть вийти з курщини, адже ризикуватимуть потрапити в оточення.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
bloomberg-lpBloomberg L.P.
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