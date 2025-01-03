Опубликованы имена 425 тыс. вероятных нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны в Нидерландах
Киев • УНН
В Нидерландах опубликована база данных с именами 425 тысяч подозреваемых в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны. Архив содержит данные о военных преступниках, членах NSB и тех, кто был признан невиновным.
В Нидерландах раскрыта информация о подозреваемых в пособничестве нацистам, во время немецкой оккупации страны. Полные записи соответствующих расследований ранее были доступны только в Национальном архиве Нидерландов в Гааге.
Передает УНН со ссылкой на ВВС.
Нидерланды опубликовали имена 425 000 предполагаемых нацистских коллаборационистов. Имена представляют людей, которые были расследованы в рамках специальной правовой системы, созданной до конца Второй мировой войны.
Архив содержит файлы военных преступников, десятков тысяч голландцев, вступивших в немецкие вооруженные силы, а также вероятных членов Национал-социалистического движения (NSB) - голландской нацистской партии.
Также архив содержит имена людей, которые были признаны невиновными.
Отдельно отмечается, что архив состоит из файлов специальной юрисдикции, которая с 1944 года расследовала подозреваемых в сотрудничестве. Соответствующая онлайн-база данных содержит имена подозреваемых, а также дату и место их рождения, но их можно искать только по конкретным личным данным.
Ханс Рендерс, профессор истории в Университете Гронингена, отметил, что только около 15% дел дошли до суда, а дела около 120 000 человек были отклонены.
Поэтому если имя появляется в [архиве], нет уверенности, что человек был «неправ
Напомним,
УНН передавал, что детали сотрудничества с нацистами, которые в течение 80 лет были похоронены в шкафах Гааги, наконец будут официально открыты. Посмотреть военное досье можно будет по запросу.
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