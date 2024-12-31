Нідерланди розсекретять архів про понад 400 тисяч колаборантів часів Другої світової

Деталі співпраці з нацистами, які протягом 80 років були поховані у шафах Гааги, нарешті будуть офіційно відкриті на цьому тижні. Але оцифровані військові архіви, з міркувань конфіденційності, без спеціального дозволу переглядати не дозволять.

Передає УНН із посиланням на De Volkskrant та The Guardian.

Деталі

У четвер Центральний архів спеціальних судів (CABR), який був створений після звільнення Нідерландів союзниками для притягнення колабораціоністів до відповідальності, буде відкритий у Нідерландах, відповідно до національних архівних правил.

Відкриється архів на 425 000 людей, звинувачених у співпраці з окупантами під час Другої світової війни. - зазначає Guardian

Переглянути військове досьє можна буде за запитом. 2 січня на сайті Oorlog voor de rechter - так називається проект з оцифрування - з'явиться список понад чотирьохсот тисяч осіб, засуджених за воєнні злочини, колабораціонізм чи членство в НСДАП, або підозрюваних у таких злочинах. Відповідна інформація надходить з Національного реєстру померлих осіб (NRO).

Будь-хто, хто хотів би переглянути один із цих файлів, наприклад, побачити, чого досягла мати, дідусь чи двоюрідний дядько, може записатися на прийом до читального залу Національного архіву в Гаазі. - ідеться у матеріалі.

Також ведеться робота над цифровим доступом.

Міністр культури Еппо Бруінс (Eppo Bruins) написав у листі до Палати представників, що розробляється "тимчасовий засіб", який дозволить у короткий термін зробити оцифровані кримінальні справи доступними в цифровому форматі з можливістю їхнього пошуку. Щоправда, користувачі зможуть це робити не з дивану вдома, а через термінал у читальному залі Національного архіву в Гаазі.

За словами речника Національного архіву, будь-хто, хто цікавиться дослідженнями, може запросити файл. Зацікавлені сторони, які бажають зарезервувати місце для огляду паперових файлів, повинні заявити про свій інтерес у цьому.

Це може бути історичний інтерес, наприклад, як у найближчого родича або журналіста, або науковий інтерес, як у дослідника. Тоді архів видає так званий наказ про перевірку, який дозволяє ознайомитися з матеріалами справи, але за певних умов (без копіювання).

Доповнення

Але дехто в Нідерландах вважає, що відкритість щодо воєнного минулого країни, включаючи її економічну та бюрократичну співпрацю, має вирішальне значення. Три чверті єврейського населення Нідерландів – понад 102 000 осіб – було вбито нацистами за антисемітської співпраці з державою, поліцією та деякою частиною голландського населення.

Це є частиною придушення голландцями їхніх спогадів про колабораціонізм після того, як ми покарали наших військових і політичних колабораціоністів. Я розумію, що діти та онуки колабораціоністів зараз бояться можливих наслідків, але мій особистий досвід показує, що їхні почуття вщухають, коли вони бачать файли. Зробити це відкритим – важливий крок - сказав Йоганнес Хоувінк тен Кейт, почесний професор вивчення Голокосту в Амстердамському університеті, пише The Guardian

Нагадаємо

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