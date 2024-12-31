Нидерланды рассекретят архив более 400 тысяч коллаборантов времен Второй мировой

Детали сотрудничества с нацистами, которые в течение 80 лет были похоронены в шкафах Гааги, наконец будут официально открыты на этой неделе. Но оцифрованные военные архивы, из соображений конфиденциальности, без специального разрешения просматривать не позволят.

Передает УНН со ссылкой на De Volkskrant и The Guardian.

Детали

В четверг Центральный архив специальных судов (CABR), который был создан после освобождения Нидерландов союзниками для привлечения коллаборационистов к ответственности, будет открыт в Нидерландах, в соответствии с национальными архивными правилами.

Откроется архив на 425 000 человек, обвиненных в сотрудничестве с оккупантами во время Второй мировой войны. - отмечает Guardian

Посмотреть военное досье можно будет по запросу. 2 января на сайте Oorlog voor de rechter - так называется проект по оцифровке - появится список более четырехсот тысяч человек, осужденных за военные преступления, коллаборационизм или членство в НСДАП, или подозреваемых в таких преступлениях. Соответствующая информация поступает из Национального реестра умерших лиц (NRO).

Любой, кто хотел бы просмотреть один из этих файлов, например, увидеть, чего достигла мать, дедушка или двоюродный дядя, может записаться на прием в читальный зал Национального архива в Гааге. - говорится в материале.

Также ведется работа над цифровым доступом.

Министр культуры Эппо Бруинс (Eppo Bruins) написал в письме в Палату представителей, что разрабатывается «временное средство», которое позволит в короткий срок сделать оцифрованные уголовные дела доступными в цифровом формате с возможностью их поиска. Правда, пользователи смогут это делать не с дивана дома, а через терминал в читальном зале Национального архива в Гааге.

По словам представителя Национального архива, любой, кто интересуется исследованиями, может запросить файл. Заинтересованные стороны, желающие зарезервировать место для осмотра бумажных файлов, должны заявить о своем интересе в этом.

Это может быть исторический интерес, например, как у ближайшего родственника или журналиста, или научный интерес, как у исследователя. Тогда архив выдает так называемый приказ о проверке, который позволяет ознакомиться с материалами дела, но при определенных условиях (без копирования).

Дополнение

Но некоторые в Нидерландах считают, что открытость в отношении военного прошлого страны, включая ее экономическое и бюрократическое сотрудничество, имеет решающее значение. Три четверти еврейского населения Нидерландов - более 102 000 человек - были убиты нацистами при антисемитском сотрудничестве с государством, полицией и некоторой частью голландского населения.

Это является частью подавления голландцами их воспоминаний о коллаборационизме после того, как мы наказали наших военных и политических коллаборационистов. Я понимаю, что дети и внуки коллаборационистов сейчас боятся возможных последствий, но мой личный опыт показывает, что их чувства утихают, когда они видят файлы. Сделать это открытым - важный шаг - сказал Йоханнес Хоувинк тен Кейт, почетный профессор изучения Холокоста в Амстердамском университете, пишет The Guardian

Напомним,

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