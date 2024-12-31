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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нидерланды рассекретят архив более 400 тысяч коллаборантов времен Второй мировой

Нидерланды рассекретят архив более 400 тысяч коллаборантов времен Второй мировой

Киев  •  УНН

 • 5059 просмотра

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Центральный архив специальных судов Нидерландов откроет доступ к списку 425 тысяч человек, обвиняемых в сотрудничестве с нацистами. Документы можно будет просмотреть в читальном зале Национального архива в Гааге по специальному разрешению.

Детали сотрудничества с нацистами, которые в течение 80 лет были похоронены в шкафах Гааги, наконец будут официально открыты на этой неделе. Но оцифрованные военные архивы, из соображений конфиденциальности, без специального разрешения просматривать не позволят.

Передает УНН со ссылкой на De Volkskrant и The Guardian

Детали

В четверг Центральный архив специальных судов (CABR), который был создан после освобождения Нидерландов союзниками для привлечения коллаборационистов к ответственности, будет открыт в Нидерландах, в соответствии с национальными архивными правилами. 

Откроется архив на 425 000 человек, обвиненных в сотрудничестве с оккупантами во время Второй мировой войны.

Посмотреть военное досье можно будет по запросу. 2 января на сайте Oorlog voor de rechter - так называется проект по оцифровке - появится список более четырехсот тысяч человек, осужденных за военные преступления, коллаборационизм или членство в НСДАП, или подозреваемых в таких преступлениях. Соответствующая информация поступает из Национального реестра умерших лиц (NRO).

Любой, кто хотел бы просмотреть один из этих файлов, например, увидеть, чего достигла мать, дедушка или двоюродный дядя, может записаться на прием в читальный зал Национального архива в Гааге.

- говорится в материале.

Также ведется работа над цифровым доступом. 

Министр культуры Эппо Бруинс (Eppo Bruins) написал в письме в Палату представителей, что разрабатывается «временное средство», которое позволит в короткий срок сделать оцифрованные уголовные дела доступными в цифровом формате с возможностью их поиска. Правда, пользователи смогут это делать не с дивана дома, а через терминал в читальном зале Национального архива в Гааге.

По словам представителя Национального архива, любой, кто интересуется исследованиями, может запросить файл. Заинтересованные стороны, желающие зарезервировать место для осмотра бумажных файлов, должны заявить о своем интересе в этом.

Это может быть исторический интерес, например, как у ближайшего родственника или журналиста, или научный интерес, как у исследователя. Тогда архив выдает так называемый приказ о проверке, который позволяет ознакомиться с материалами дела, но при определенных условиях (без копирования).

Дополнение

Но некоторые в Нидерландах считают, что открытость в отношении военного прошлого страны, включая ее экономическое и бюрократическое сотрудничество, имеет решающее значение. Три четверти еврейского населения Нидерландов - более 102 000 человек - были убиты нацистами при антисемитском сотрудничестве с государством, полицией и некоторой частью голландского населения.

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Это является частью подавления голландцами их воспоминаний о коллаборационизме после того, как мы наказали наших военных и политических коллаборационистов. Я понимаю, что дети и внуки коллаборационистов сейчас боятся возможных последствий, но мой личный опыт показывает, что их чувства утихают, когда они видят файлы. Сделать это открытым - важный шаг

- сказал Йоханнес Хоувинк тен Кейт, почетный профессор изучения Холокоста в Амстердамском университете, пишет The Guardian.  

Напомним,

Исследователи нашли в США 86-летнюю Гертруду Стрикс, которую считали погибшей в Аушвице. Ее отец передал 5-летнюю дочь незнакомой женщине перед депортацией в 1944 году, что спасло девочке жизнь.

Умерла пенсионерка-неонацистка Урсула Гавербек, отрицавшая Холокост.

Международный суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против России об «искажении понятия геноцида». 

В Гааге открыт Международный центр по расследованию российского вторжения в Украину.

Гаага допустила экстрадицию россиян, подозреваемых в военных преступлениях в Украине13 окт. 2022, 18:11 • 231790 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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