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Справа про геноцид: суд ООН вирішив розглянути позов України до росії

Справа про геноцид: суд ООН вирішив розглянути позов України до росії

Київ • УНН

 • 24161 перегляди

Суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти росії про "спотворення поняття геноциду". Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті.

Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив попереднє рішення щодо юрисдикції у справі України проти Росії про "спотворення поняття геноциду", передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Суд постановив, що цю справу можна розглядати далі по суті", - йдеться у повідомленні.

Як пише ВВС, суд ООН частково відкинув твердження росії, яка наполягала, що позов України не стосується юрисдикції цього органу.

При цьому суд нагадав, що російська влада неодноразово звинувачувала Київ у геноциді російськомовного населення Донбасу, коли пояснювала необхідність проведення так званої "спеціальної військової операції" (так москва називає війну, яку вона веде проти України).

Таким чином, суд ООН вирішив частково розглянути претензії України по суті.

При цьому суд відкинув твердження України про те, що несправедливі звинувачення росії проти України в геноциді власними силами можуть бути порушенням міжнародної конвенції про запобігання геноциду.

На попередньому етапі розгляду цього позову, який відбувся у вересні минулого року, Київ стверджував, що москва (зокрема особисто президент володимир путін) використала хибні звинувачення у геноциді на Донбасі для виправдання незаконного вторгнення.

Нагадаємо

Україна подала позов до Міжнародного Суду через кілька днів після початку повномасштабної війни у 2022 році.

росія проігнорувала ухвалу Гаазького суду про припинення бойових дій.

москва проігнорувала слухання щодо тимчасових заходів у 2022 році, але подала заперечення проти юрисдикції суду. Під час слухань 2023 року російські адвокати попросили суд відхилити скаргу, назвавши судову справу "зловживанням процесуальними нормами".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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