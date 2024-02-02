Дело о геноциде: суд ООН решил рассмотреть иск Украины к россии

Международный суд ООН в Гааге принял предварительное решение о юрисдикции по делу Украины против россии об "искажении понятия геноцида", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Суд постановил, что это дело можно рассматривать дальше по существу", - говорится в сообщении.

Как пишет ВВС, суд ООН частично отверг утверждение россии, которая настаивала, что иск Украины не касается юрисдикции этого органа.

При этом суд напомнил, что российские власти неоднократно обвиняли Киев в геноциде русскоязычного населения Донбасса, когда объясняли необходимость проведения так называемой "специальной военной операции" (так москва называет войну, которую она ведет против Украины).

Таким образом, суд ООН решил частично рассмотреть претензии Украины по существу.

При этом суд отверг утверждение Украины о том, что несправедливые обвинения россии против Украины в геноциде собственными силами могут быть нарушением международной конвенции о предотвращении геноцида.

На предыдущем этапе рассмотрения этого иска, который состоялся в сентябре прошлого года, Киев утверждал, что москва (в частности лично президент владимир путин) использовала ложные обвинения в геноциде на Донбассе для оправдания незаконного вторжения.

Напомним

Украина подала иск в Международный Суд через несколько дней после начала полномасштабной войны в 2022 году.

россия проигнорировала решение Гаагского суда о прекращении боевых действий.

москва проигнорировала слушания по временным мерам в 2022 году, но подала возражения против юрисдикции суда. Во время слушаний 2023 года российские адвокаты попросили суд отклонить жалобу, назвав судебное дело "злоупотреблением процессуальными нормами".