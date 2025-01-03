Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах
Київ • УНН
У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.
У Нідерландах розкрита інформація щодо підозрюваних у пособництві нацистам, під час німецької окупації країни.Повні записи відповідних розслідувань раніше були доступні лише в Національному архіві Нідерландів у Гаазі.
Передає УНН із посиланням на ВВС.
Нідерланди опублікували імена 425 000 імовірних нацистських колабораціоністів. Імена представляють людей, які були розслідувані в рамках спеціальної правової системи, створеної до кінця Другої світової війни.
Архів містить файли військових злочинців, десятків тисяч голландців, які вступили до німецьких збройних сил, а також ймовірних членів Націонал-соціалістичного руху (NSB) - голландської нацистської партії.
Також архів містить імена людей, які були визнані невинними.
Окремо зазначається, що архів складається з файлів спеціальної юрисдикції, яка з 1944 року розслідувала підозрюваних у співпраці. Відповідна онлайн-база даних містить імена підозрюваних, а також дату та місце їхнього народження, але їх можна шукати лише за конкретними особистими даними.
Ханс Рендерс, професор історії в Університеті Гронінгена, зазначив, що тільки близько 15% справ дійшли до суду, а справи близько 120 000 осіб були відхилені.
Тож якщо ім'я з'являється в [архіві], немає впевненості, що людина була "неправа"
Нагадаємо
УНН передавав, що деталі співпраці з нацистами, які протягом 80 років були поховані у шафах Гааги, нарешті будуть офіційно відкриті. Переглянути військове досьє можна буде за запитом.
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