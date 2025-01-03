Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

У Нідерландах розкрита інформація щодо підозрюваних у пособництві нацистам, під час німецької окупації країни.Повні записи відповідних розслідувань раніше були доступні лише в Національному архіві Нідерландів у Гаазі.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Нідерланди опублікували імена 425 000 імовірних нацистських колабораціоністів. Імена представляють людей, які були розслідувані в рамках спеціальної правової системи, створеної до кінця Другої світової війни.

Архів містить файли військових злочинців, десятків тисяч голландців, які вступили до німецьких збройних сил, а також ймовірних членів Націонал-соціалістичного руху (NSB) - голландської нацистської партії.

Також архів містить імена людей, які були визнані невинними.

Окремо зазначається, що архів складається з файлів спеціальної юрисдикції, яка з 1944 року розслідувала підозрюваних у співпраці. Відповідна онлайн-база даних містить імена підозрюваних, а також дату та місце їхнього народження, але їх можна шукати лише за конкретними особистими даними.

Ханс Рендерс, професор історії в Університеті Гронінгена, зазначив, що тільки близько 15% справ дійшли до суду, а справи близько 120 000 осіб були відхилені.

Тож якщо ім'я з'являється в [архіві], немає впевненості, що людина була "неправа"