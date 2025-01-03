Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 123071 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 121112 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 124981 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143902 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164807 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144946 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156126 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175343 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221546 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176656 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179537 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162882 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 140017 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115583 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 110854 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 123067 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115583 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232739 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229545 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358924 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35314 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51536 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 51026 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87537 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105507 перегляди
Актуальне
Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

Опубліковані імена 425 тис. ймовірних нацистських колабораціоністів часів Другої світової війни у Нідерландах

Київ • УНН

 • 24219 перегляди

У Нідерландах опубліковано базу даних з іменами 425 тисяч підозрюваних у співпраці з нацистами під час Другої світової війни. Архів містить дані про військових злочинців, членів NSB та тих, хто був визнаний невинним.

У Нідерландах розкрита інформація щодо підозрюваних у пособництві нацистам, під час німецької окупації країни.Повні записи відповідних розслідувань раніше були доступні лише в Національному архіві Нідерландів у Гаазі.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Нідерланди опублікували імена 425 000 імовірних нацистських колабораціоністів. Імена представляють людей, які були розслідувані в рамках спеціальної правової системи, створеної до кінця Другої світової війни. 

Архів містить файли військових злочинців, десятків тисяч голландців, які вступили до німецьких збройних сил, а також ймовірних членів Націонал-соціалістичного руху (NSB) - голландської нацистської партії.

Також архів містить імена людей, які були визнані невинними.

Окремо зазначається, що архів складається з файлів спеціальної юрисдикції, яка з 1944 року розслідувала підозрюваних у співпраці. Відповідна онлайн-база даних містить імена підозрюваних, а також дату та місце їхнього народження, але їх можна шукати лише за конкретними особистими даними.

Ханс Рендерс, професор історії в Університеті Гронінгена, зазначив, що тільки близько 15% справ дійшли до суду, а справи близько 120 000 осіб були відхилені.

Тож якщо ім'я з'являється в [архіві], немає впевненості, що людина була "неправа"

 - сказав Ханс Рендерс.

Нагадаємо

УНН передавав, що деталі співпраці з нацистами, які протягом 80 років були поховані у шафах Гааги, нарешті будуть офіційно відкриті. Переглянути військове досьє можна буде за запитом.

В Аргентині виявили арсенал нацистської зброї та артефакти часів Гітлера16.11.24, 10:19 • 19534 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
arhentynaАргентина
haahaГаага
nimechchynaНімеччина
niderlandyНідерланди

Звернутися з питань розміщення реклами