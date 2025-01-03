Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Работники Карпатского биосферного заповедника поделились зимними фото с Черногорского природоохранного научно-исследовательского отдела (ПНДВ).

Пишет Минприроды, передает УНН.

Детали

Снежный покров и следы диких животных создают атмосферу настоящей зимней сказки.

При обследовании территории инспекторы наткнулись на неожиданное препятствие - дерево, которое упало на дорогу.

Однако благодаря оперативным действиям работников заповедника проблему быстро устранили, обеспечив безопасный проезд.

Сотрудники парка регулярно проверяют территорию, занимаются подкормкой диких животных и поддерживают инфраструктуру в надлежащем состоянии, чтобы гарантировать безопасность и охрану природных ресурсов.

Напомним,

Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий рассказывал о серьезных рисках для туристов в Карпатах.