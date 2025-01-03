Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото
Киев • УНН
Работники Карпатского биосферного заповедника поделились фотографиями заснеженных гор и следов диких животных. Во время обхода территории они также оперативно устранили поваленное дерево с дороги.
Работники Карпатского биосферного заповедника поделились зимними фото с Черногорского природоохранного научно-исследовательского отдела (ПНДВ).
Пишет Минприроды, передает УНН.
Детали
Снежный покров и следы диких животных создают атмосферу настоящей зимней сказки.
При обследовании территории инспекторы наткнулись на неожиданное препятствие - дерево, которое упало на дорогу.
Однако благодаря оперативным действиям работников заповедника проблему быстро устранили, обеспечив безопасный проезд.
Сотрудники парка регулярно проверяют территорию, занимаются подкормкой диких животных и поддерживают инфраструктуру в надлежащем состоянии, чтобы гарантировать безопасность и охрану природных ресурсов.
Напомним,
Спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий рассказывал о серьезных рисках для туристов в Карпатах.