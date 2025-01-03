Як виглядають засніжені Карпати: з’явилися фото
Київ • УНН
Працівники Карпатського біосферного заповідника поділилися фотографіями засніжених гір та слідів диких тварин. Під час обходу території вони також оперативно усунули повалене дерево з дороги.
Працівники Карпатського біосферного заповідника поділилися зимовими фото з Чорногірського природоохоронного науково-дослідного відділу (ПНДВ).
Пише Міндовкілля, передає УНН.
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Сніговий покрив та сліди диких тварин створюють атмосферу справжньої зимової казки.
Під час обстеження території інспектори натрапили на неочікувану перешкоду — дерево, яке впало на дорогу.
Однак завдяки оперативним діям працівників заповідника проблему швидко усунули, забезпечивши безпечний проїзд.
Співробітники парку регулярно перевіряють територію, займаються підгодівлею диких тварин і підтримують інфраструктуру в належному стані, щоб гарантувати безпеку та охорону природних ресурсів.
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