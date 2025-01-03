Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен отменила визит в Польшу из-за тяжелой пневмонии

Председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не приедет в Польшу на инаугурационное заседание в связи с началом польского председательства в Совете ЕС из-за тяжелой формой пневмонии. Об этом сообщил PAP пресс-секретарь Комиссии Стефан де Кеерсмакер, передает УНН.

По его словам, фон дер Ляйен заболела тяжелой формой пневмонии. По этой причине заседание ЕК, запланированное в Польше, состоится в другой день.

"Председательница (ЕК) фон дер Ляйен отменила свои (...) обязательства на первые две недели января", — сообщил де Кеерсмекер.

Глава ЕК должна была председательствовать на выездном заседании Комиссии в Польше, запланированном на 9 и 10 января. Подобные поездки топ-чиновницы и всех комиссаров обычно организуются в связи с председательством стран-членов в Совете ЕС. В рамках председательства Польши правительство планировало провести такую встречу в Гданьске.

"Тяжелая пневмония у фон дер Ляйен вероятно означает, что встречу придется провести в другой день", - говориться в сообщении.

Дополнение

Польша официально вступила в должность председателя Совета ЕС 1 января.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что от председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году Украина рассчитывает на усиление военной поддержки, санкционного давления и ускорение евроинтеграции.