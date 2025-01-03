Глава Єврокомісії фон дер Ляєн скасувала візит до Польщі через важку пневмонію
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн не зможе бути присутньою на інавгураційному засіданні у зв'язку з головуванням Польщі в Раді ЄС. Засідання Єврокомісії в Гданську, заплановане на 9-10 січня, перенесуть на іншу дату.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не приїде до Польщі на інавгураційне засідання у зв'язку з початком польського головування в Раді ЄС через важку форму пневмонії. Про це повідомив PAP прес-секретар Комісії Стефан де Кеерсмакер, передає УНН.
За його словами, фон дер Ляєн захворіла на важку форму пневмонії. З цієї причини засідання ЄК, заплановане в Польщі, відбудеться в інший день.
"Голова (ЄК) фон дер Ляєн скасувала свої (...) зобов'язання на перші два тижні січня", - повідомив де Кеєрсмекер.
Голова ЄК мала головувати на виїзному засіданні Комісії в Польщі, запланованому на 9 і 10 січня. Подібні поїздки топчиновниці та всіх комісарів зазвичай організовуються у зв'язку з головуванням країн-членів у Раді ЄС. У рамках головування Польщі уряд планував провести таку зустріч у Гданську.
"Важка пневмонія у фон дер Ляєн, ймовірно, означає, що зустріч доведеться провести в інший день", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
Польща офіційно вступила на посаду голови Ради ЄС 1 січня.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що від головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році Україна розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.