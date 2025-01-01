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Польща змінила Угорщину на посаді голови Ради ЄС: що зміниться з 2025 року

Київ • УНН

 • 23570 перегляди

Польща розпочала шестимісячне головування в Раді ЄС, змінивши Угорщину. Новий голова зосередиться на питаннях оборони та безпеки, а також сприятиме вирішенню спірних питань у європейському законодавстві.

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Про це повідомляють DW, передає УНН.

Деталі

У період головування польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме вирішенню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів. 

Попереднє головування Угорщини супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини здійснив неузгоджені візити до терористичної країни та Пекіна, що викликало критику з боку інших держав-членів. Як наслідок, Європейська Комісія дистанціювалася від заходів під головуванням Угорщини, обмеживши участь лише рівнем високопосадовців. 

Польща, яка взяла на себе цю відповідальність, обіцяє зміцнити єдність ЄС і приділити особливу увагу актуальним викликам у сфері безпеки. Це головування розглядають як можливість посилити спільну оборонну політику в умовах нових геополітичних реалій.

Польща зараз не збирається відправляти свої війська куди-небудь - Туск17.12.24, 22:49 • 35398 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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