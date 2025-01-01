Польща змінила Угорщину на посаді голови Ради ЄС: що зміниться з 2025 року

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Про це повідомляють DW, передає УНН.

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У період головування польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме вирішенню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів.

Попереднє головування Угорщини супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини здійснив неузгоджені візити до терористичної країни та Пекіна, що викликало критику з боку інших держав-членів. Як наслідок, Європейська Комісія дистанціювалася від заходів під головуванням Угорщини, обмеживши участь лише рівнем високопосадовців.

Польща, яка взяла на себе цю відповідальність, обіцяє зміцнити єдність ЄС і приділити особливу увагу актуальним викликам у сфері безпеки. Це головування розглядають як можливість посилити спільну оборонну політику в умовах нових геополітичних реалій.

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