Польша сменила Венгрию на посту председателя Совета ЕС: что изменится с 2025 года
Киев • УНН
Польша начала шестимесячное председательство в Совете ЕС, сменив Венгрию. Новый председатель сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, а также будет способствовать решению спорных вопросов в европейском законодательстве.
С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Об этом сообщают DW, передает УНН.
Детали
В период председательства польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов.
Предыдущее председательство Венгрии сопровождалось рядом скандалов. В частности, премьер-министр Венгрии совершил несогласованные визиты в террористическую страну и Пекин, что вызвало критику со стороны других государств-членов. Как следствие, Европейская Комиссия дистанцировалась от мероприятий под председательством Венгрии, ограничив участие только уровнем чиновников.
Польша, взявшая на себя эту ответственность, обещает укрепить единство ЕС и уделить особое внимание актуальным вызовам в сфере безопасности. Это председательство рассматривают как возможность усилить совместную оборонную политику в условиях новых геополитических реалий.
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