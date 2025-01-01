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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Польша сменила Венгрию на посту председателя Совета ЕС: что изменится с 2025 года

Польша сменила Венгрию на посту председателя Совета ЕС: что изменится с 2025 года

Киев  •  УНН

 • 6406 просмотра

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Польша начала шестимесячное председательство в Совете ЕС, сменив Венгрию. Новый председатель сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, а также будет способствовать решению спорных вопросов в европейском законодательстве.

С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Об этом сообщают DW, передает УНН.

Детали

В период председательства польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов. 

Предыдущее председательство Венгрии сопровождалось рядом скандалов. В частности, премьер-министр Венгрии совершил несогласованные визиты в террористическую страну и Пекин, что вызвало критику со стороны других государств-членов. Как следствие, Европейская Комиссия дистанцировалась от мероприятий под председательством Венгрии, ограничив участие только уровнем чиновников. 

Польша, взявшая на себя эту ответственность, обещает укрепить единство ЕС и уделить особое внимание актуальным вызовам в сфере безопасности. Это председательство рассматривают как возможность усилить совместную оборонную политику в условиях новых геополитических реалий.

Польша сейчас не собирается отправлять свои войска куда-либо - Туск17 дек. 2024, 20:49 • 34461 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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