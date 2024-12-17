Польша сейчас не собирается отправлять свои войска куда-либо - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша пока не рассматривает возможность отправки своих войск и вместе с президентом Зеленским планирует обсудить пути объединения Запада для поддержки Украины. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, передает корреспондент УНН.

Страны, которые говорят, что готовы выслать свои войска, чтобы гарантировать условия этого мира, должны очень передумать дефиницию определения этой миссии. Я решительный сторонник (миротворческой миссии - ред.), но как вспомнил господин президент Зеленский, о разочаровании фальшивыми гарантиями, этот Будапештский меморандум, который прямо касался Украины, - сказал Туск.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что вместе с Зеленским они планируют обсудить в ближайшие недели, как объединить Запад и Украину вокруг поддержки Украины, а не спекулировать на том, кто и сколько войск готов отправить на украинскую территорию.

"Мы в Польше, сейчас не берем во внимание отсылать польские войска куда-либо", - подчеркнул он.

Напомним

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что отправка миротворцев в Украину невозможна без мира, а рф не стремится к нему.