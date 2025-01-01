Председательство Польши в ЕС: Сибига рассказал, на что рассчитывает Украина
Киев • УНН
The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine outlined three key areas of cooperation with Poland during its presidency of the EU Council. Sybiga expects an increase in military support, sanctions pressure, and acceleration of European integration.
От председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году Украина рассчитывает на усиление военной поддержки, санкционного давления и ускорение евроинтеграции. Об этом заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.
Сибига указал, что Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность в первом полугодии 2025 года.
Он также подчеркнул, что ожидает укрепления сотрудничества со своим польским коллегой Радославом Сикорским "для продвижения повестки дня ЕС-Украина".
Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам скрининга
Напомним
С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов.
Предыдущее председательство Венгрии сопровождалось рядом скандалов. В частности, премьер-министр Венгрии совершил несогласованные визиты в террористическую страну и Пекин, что вызвало критику со стороны других государств-членов. Как следствие, Европейская Комиссия дистанцировалась от мероприятий под председательством Венгрии, ограничив участие только уровнем высокопоставленных должностных лиц.