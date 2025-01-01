Председательство Польши в ЕС: Сибига рассказал, на что рассчитывает Украина

От председательства Польши в Совете ЕС в 2025 году Украина рассчитывает на усиление военной поддержки, санкционного давления и ускорение евроинтеграции. Об этом заявил Министр иностранных дел Андрей Сибига, передает УНН.

Сибига указал, что Украина рассчитывает на польское лидерство, принципиальную позицию и решительность в первом полугодии 2025 года.

Он также подчеркнул, что ожидает укрепления сотрудничества со своим польским коллегой Радославом Сикорским "для продвижения повестки дня ЕС-Украина".

Мы ожидаем новых инициатив по усилению военной поддержки Украины и санкционного давления на агрессора. Мы стремимся к динамичному процессу вступления Украины в ЕС, включая открытие кластера 1 и других кластеров по результатам скрининга - написал Сибига в социальной сети X.

Напомним

С 1 января 2025 года Польша начала свое шестимесячное председательство в Совете Европейского Союза, сменив на этом посту Венгрию. Польское правительство сосредоточится на вопросах обороны и безопасности, будет организовывать министерские встречи, а также способствовать решению спорных вопросов в процессе принятия европейских законов.

Предыдущее председательство Венгрии сопровождалось рядом скандалов. В частности, премьер-министр Венгрии совершил несогласованные визиты в террористическую страну и Пекин, что вызвало критику со стороны других государств-членов. Как следствие, Европейская Комиссия дистанцировалась от мероприятий под председательством Венгрии, ограничив участие только уровнем высокопоставленных должностных лиц.