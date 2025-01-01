Головування Польщі в ЄС: Сибіга розповів, на що розраховує Україна

Від головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році Україна розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції. Про це заявив Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН.

Сибіга вказав, що Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість у першому півріччі 2025 року.

Він також наголосив, що чекає на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським "для просування порядку денного ЄС-Україна".

Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів за результатами скринінгу