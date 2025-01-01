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Головування Польщі в ЄС: Сибіга розповів, на що розраховує Україна

Київ • УНН

 • 27495 перегляди

МЗС України окреслив три ключові напрямки співпраці з Польщею під час її головування в Раді ЄС. Сибіга розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції.

Від головування Польщі в Раді ЄС у 2025 році Україна розраховує на посилення військової підтримки, санкційного тиску та прискорення євроінтеграції. Про це заявив Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає УНН

Сибіга вказав, що Україна розраховує на польське лідерство, принципову позицію та рішучість у першому півріччі 2025 року. 

Він також наголосив, що чекає  на зміцнення співпраці зі своїм польським колегою Радославом Сікорським "для просування порядку денного ЄС-Україна".

Ми очікуємо нових ініціатив щодо посилення військової підтримки України та санкційного тиску на агресора. Ми прагнемо динамічного процесу вступу України до ЄС, включно з відкриттям кластера 1 та інших кластерів за результатами скринінгу

- написав Сибіга у соцмережі X.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року Польща розпочала своє шестимісячне головування в Раді Європейського Союзу, змінивши на цій посаді Угорщину. Польський уряд зосередиться на питаннях оборони та безпеки, організовуватиме міністерські зустрічі, а також сприятиме вирішенню спірних питань у процесі ухвалення європейських законів.

Попереднє головування Угорщини супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, прем'єр-міністр Угорщини здійснив неузгоджені візити до терористичної країни та Пекіна, що викликало критику з боку інших держав-членів. Як наслідок, Європейська Комісія дистанціювалася від заходів під головуванням Угорщини, обмеживши участь лише рівнем високопосадовців.  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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