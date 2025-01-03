После атаки рф более 70 тонн масла уже откачали из акватории Южного Буга: работа продолжается
Киев • УНН
Из акватории Южного Буга в Николаеве откачали более 70 тонн масла после российской атаки. Для ликвидации последствий используют технику и привлечены как городские службы, так и работники компании-владельца.
Работы по откачке масла из акватории Южного Буга продолжаются. Сейчас удалось откачать более 70 тонн. Об этом сообщает городской голова Николаева Александр Сенкевич, пишет УНН.
"Третьего января продолжились работы по откачке масла из акватории. Уже удалось откачать более 70 тонн. Над ликвидацией последствий работают как наши службы, так и работники владельца компании", - сообщил мэр.
Чтобы забрать загрязненный слой почвы, для ликвидации последствий также используют технику.
Напомним
После декабрьской атаки рф в Николаеве из Южного Буга откачали 42 тонны масла. Для нейтрализации загрязнения приобрели тонну абсорбента и планируют собрать загрязненную почву.