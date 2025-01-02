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У Миколаєві відкачали вже 42 тонни олії з Південного Бугу після атаки рф

Київ • УНН

 • 24903 перегляди

Після грудневої атаки рф у Миколаєві з Південного Бугу відкачали 42 тонни олії. Для нейтралізації забруднення придбали тонну абсорбенту та планують зібрати забруднений ґрунт.

У Миколаєві вже відкачали 42 тонни олії, яка витекла у Південний Буг після грудневої атаки рф. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає УНН.

"Станом на вечір, 2 січня, вже відкачали 42 тонни. Також придбали тонну абсорбенту. Після того, як максимально зберемо плями, будемо нейтралізувати абсорбентом", - повідомив мер.

Він додав, що завтра буде працювати бульдозер, аби збирати забруднений шар грунту.

Нагадаємо

У Миколаєві уламок безпілотника пошкодив резервуар з рослинною олією на одному із підприємств. Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, олія потрапила в річку Південний Буг, її вже відкачують.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
mykolaivМиколаїв

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