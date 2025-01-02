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В Николаеве откачали уже 42 тонны масла из Южного Буга после атаки рф

В Николаеве откачали уже 42 тонны масла из Южного Буга после атаки рф

Киев  •  УНН

 • 10443 просмотра

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После декабрьской атаки рф в Николаеве из Южного Буга откачали 42 тонны масла. Для нейтрализации загрязнения приобрели тонну абсорбента и планируют собрать загрязненную почву.

В Николаеве уже откачали 42 тонны масла, которое вытекло в Южный Буг после декабрьской атаки рф. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

"По состоянию на вечер, 2 января, уже откачали 42 тонны. Также приобрели тонну абсорбента. После того, как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом", - сообщил мэр.

Он добавил, что завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой почвы.

Напомним

В Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг, его уже откачивают.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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