В Николаеве откачали уже 42 тонны масла из Южного Буга после атаки рф
Киев • УНН
После декабрьской атаки рф в Николаеве из Южного Буга откачали 42 тонны масла. Для нейтрализации загрязнения приобрели тонну абсорбента и планируют собрать загрязненную почву.
В Николаеве уже откачали 42 тонны масла, которое вытекло в Южный Буг после декабрьской атаки рф. Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
"По состоянию на вечер, 2 января, уже откачали 42 тонны. Также приобрели тонну абсорбента. После того, как максимально соберем пятна, будем нейтрализовать абсорбентом", - сообщил мэр.
Он добавил, что завтра будет работать бульдозер, чтобы собирать загрязненный слой почвы.
Напомним
В Николаеве обломок беспилотника повредил резервуар с растительным маслом на одном из предприятий. Как сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, масло попало в реку Южный Буг, его уже откачивают.