Після атаки рф понад 70 тонн олії вже відкачали з акваторії Південного Бугу: робота триває

Роботи по відкачці олії з акваторії Південного Бугу продовжуються. Наразі вдалося відкачати понад 70 тонн. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише УНН.

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"Третього січня продовжились роботи по відкачці олії з акваторії. Вже вдалось відкачати понад 70 тонн. Над ліквідацією наслідків працюють як наші служби, так і працівники власника компанії", - повідомив мер.

Аби забрати забруднений шар грунту, для ліквідації наслідків також використовують техніку.

Нагадаємо

Після грудневої атаки рф у Миколаєві з Південного Бугу відкачали 42 тонни олії. Для нейтралізації забруднення придбали тонну абсорбенту та планують зібрати забруднений ґрунт.