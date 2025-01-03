Після атаки рф понад 70 тонн олії вже відкачали з акваторії Південного Бугу: робота триває
Київ • УНН
З акваторії Південного Бугу в Миколаєві відкачали понад 70 тонн олії після російської атаки. Для ліквідації наслідків використовують техніку та залучені як міські служби, так і працівники компанії-власника.
Роботи по відкачці олії з акваторії Південного Бугу продовжуються. Наразі вдалося відкачати понад 70 тонн. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, пише УНН.
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"Третього січня продовжились роботи по відкачці олії з акваторії. Вже вдалось відкачати понад 70 тонн. Над ліквідацією наслідків працюють як наші служби, так і працівники власника компанії", - повідомив мер.
Аби забрати забруднений шар грунту, для ліквідації наслідків також використовують техніку.
Нагадаємо
Після грудневої атаки рф у Миколаєві з Південного Бугу відкачали 42 тонни олії. Для нейтралізації забруднення придбали тонну абсорбенту та планують зібрати забруднений ґрунт.