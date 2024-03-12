Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут в 2022-2023 годах провела за границей суммарно более 180 дней. Как утверждает пресс-служба органа, это были ее рабочие поездки. Однако, за это время на сайте ФГВФЛ размещено всего три сообщения об участии Светланы Рекрут в международных мероприятиях за рубежом, передает УНН.

На сайте Фонда указано, что 24 мая 2023 года Светлана Рекрут участвовала в Международной конференции EFDI на тему "Стабильность на европейском финансовом рынке: незаменимый вклад систем гарантирования депозитов (DGS) и систем компенсаций инвесторам (ICS) в сеть безопасности в регуляторных и экологических изменениях". Конференция проходила в Будапеште (Венгрия).

По данным УНН, Рекрут уехала в служебную командировку 23 мая 2023 года. А вернулась - 31 мая 2023 года, то есть аж через 8 дней.

И все бы ничего, но это была одна из поездок, для которой Рекрут использовала автомобиль Toyota Camry, принадлежащий АО "Мегабанк", который находится в процессе ликвидации.

Напомним, ФГВФЛ неоднократно оправдывал использование автомобилей "Мегабанка" экономией. Маршрут, который предлагает Google Maps составляет почти 1120 км. То есть по нынешним ценам на бензин она потратила бы только на то, чтобы доехать туда и обратно минимум 12 тысяч гривен.

В то время, как билет на автобус по маршруту Киев-Будапешт обойдется по состоянию на 12 марта от 2,5 тысячи гривен в одну сторону, то есть почти втрое дешевле чем на авто.

Кроме того, по данным Фонда, 26 мая 2022 года на ежегодном общем собрании EFDI Светлана Рекрут была избрана в Совет директоров EFDI как представитель страховщиков депозитов стран, не входящих в ЕС.

Для участия в мероприятии Рекрут уехала из Украины 24 мая 2022 года, а вернулась в страну через четыре дня - 28 мая того же года.

На этот раз руководитель Фонда ездила на собственном автомобиле марки Mercedes.

Еще одно сообщение пресс-службы Фонда касалось участия Рекрут 17 ноября 2022 года в шестом ежегодном украинском инвестиционном роудшоу (Ukrainian Investment Roadshow) 2022, которое состоялось в Лондоне.

Туда рекрут отправилась заблаговременно - аж на четыре дня раньше - 13 ноября 2022 года, а вернулась 20 ноября 2022 года.

Стоит отметить, что по данным УНН за время своих поездок за границу, начиная с 2022 года, Рекрут все же пользовалась поездами для поездок за границу, но всего 7 раз. То есть она имеет опыт более дешевых путешествий.

УНН обратился с запросом в ФГВФЛ относительно того, в каких международных мероприятиях и в каких странах участвовала Рекрут в 2022-2023 годах.

Добавим

Сейчас Фонд игнорирует запросы УНН о том, использовались ли автомобили Toyota Camry, принадлежащие АО "Мегабанк", для официальной командировки Светланы Рекрут, кто предоставлял такое разрешение, а также кто осуществлял заправку и обслуживание автомобилей и сколько это стоило.

Кроме того, УНН поинтересовался у юриста Сергея Лысенко, имела ли право Рекрут пользоваться автомобилями "Мегабанка" по закону, на который сослался Фонд гарантирования вкладов физлиц. Оказалось, что Рекрут, может пользоваться имуществом ликвидируемого банка исключительно в том случае, если она лично входит в состав временной администрации. Однако по данным сайта youcontrol, Рекрут не является уполномоченным лицом от ФГВФЛ на ликвидацию АО "Мегабанк". Сейчас от Фонда ликвидацию осуществляет Белая Ирина Владимировна.

"Согласно статье 36 упоминавшегося вами закона, после введения временной администрации имуществом банка может пользоваться только уполномоченное лицо Фонда - ликвидатор, который выполняет функции временной администрации. А другие представители фонда не имеют на это права после введения временной администрации", - сказал Лысенко.

По его словам, использование имущества ликвидируемого банка кем-то, кроме уполномоченного лица Фонда, является нарушением закона, которое должно изучить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В то же время полная версия части 10 статьи 36 Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" выглядит так: "В течение периода вывода банка с рынка и/или ликвидации банка Фонд имеет право пользоваться техническими возможностями такого банка (техническими средствами, серверами, колл-центром, помещением и т.п.) с целью минимизации своих расходов".

То есть о возможности Фонда пользоваться автомобилями ликвидируемых банков в законе речь не идет.

Напомним

Член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина направила Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции депутатский запрос с просьбой проверить информацию о поездках Светланы Рекрут. По данным Южаниной, НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов Рекрут при использовании ею для поездок за границу автомобилей, принадлежащих "Мегабанку".

В ответ на журналистский запрос о поездках Рекрут за границу ФГВФЛ сообщил, что сведения о перемещении должностных лиц Фонда (командировки, деловые поездки и т.д.) являются служебной информацией, имеющей ограниченный доступ, а также добавил, что Рекрут обратилась в правоохранительные органы в отношении ИА УНН.