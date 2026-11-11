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Германия запретила китайские дроны и автомобили на военных базах

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Немецкая контрразведка выявила риск передачи данных китайскими дронами и автомобилями. Технику заменят национальными или европейскими аналогами.

Германия запретила китайские дроны и автомобили на военных базах

Немецкие военные запретили использование китайских беспилотников, которые применялись в учебных целях, а также ограничили использование отдельных автомобилей на военных базах. Такое решение приняли после того, как оценка контрразведки показала, что эти устройства потенциально могли собирать и передавать данные. Об этом сообщили Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет УНН.

Подробности

По словам собеседников, пожелавших остаться анонимными, поскольку результаты оценки не обнародовались, службы безопасности пришли к выводу, что риск шпионажа посредством сигналов, которые могут перехватывать беспилотники и автомобили, слишком высок. Расследование немецкой военной контрразведки (MAD) показало, что данные могли передаваться китайским разведывательным службам.

Хотя немецкие власти стали решительнее реагировать на возобновление российской шпионской деятельности и диверсий, внутренняя разведка страны постоянно предупреждает о попытках Пекина проводить шпионские операции, направленные против правительства, военных и бизнеса. Кибератаки являются одним из ключевых инструментов китайских спецслужб, отмечается в отчете немецкой контрразведки об угрозах за 2025 год.

Шпионские операции также оказались в центре внимания после истории генерального директора Nvidia Corp. Дженсена Хуанга и предполагаемой китайской шпионки. По словам представителей властей, этот случай демонстрирует, насколько активно Пекин и другие спецслужбы пытаются получить преимущество в борьбе за лидерство в сфере искусственного интеллекта.

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Недавний запрет в Германии распространяется на все беспилотники и автомобили китайских производителей, оснащенные определенными высокотехнологичными камерами и датчиками, добавили собеседники.

Министерство обороны подтвердило, что военные постепенно прекратят использование коммерческих беспилотников китайского производства, которые применялись в учебных целях, в частности для тренировок по стрельбе по мишеням. Использование любых готовых коммерческих дронов в дальнейшем потребует оценки рисков.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что общего запрета на продукцию определенной страны или конкретного производителя нет. Об этом говорится в ответе министерства на соответствующий запрос.

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Также министерство подтвердило ограничения в отношении отдельных автомобилей. Они касаются транспортных средств, оснащенных современными датчиками, в частности камерами, радарами и микрофонами, которые могут представлять угрозу безопасности. При этом полного запрета по стране происхождения или производителю также нет.

В ведомстве добавили, что военнослужащим не запрещено владеть автомобилями или управлять транспортными средствами из определенных стран.

В Министерстве обороны Германии заявили, что имеющиеся системы беспилотников будут как можно скорее заменять национальными, а при возможности — европейскими аналогами. Кроме того, ведомство разрабатывает правила использования автомобилей, которые могут представлять потенциальную угрозу безопасности.

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Ольга Розгон

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