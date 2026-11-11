Німеччина заборонила китайські дрони та авто на військових базах

Німецькі військові заборонили використання китайських безпілотників, які застосовувалися для навчальних цілей, а також обмежили використання окремих автомобілів на військових базах. Таке рішення ухвалили після того, як оцінка контррозвідки показала, що ці пристрої потенційно могли збирати та передавати дані. Про це повідомили Bloomberg посилаючись на джерела, обізнані із ситуацією, пише УНН.

Деталі

За словами співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, оскільки результати оцінки не оприлюднювалися, служби безпеки дійшли висновку, що ризик шпигунства через сигнали, які можуть перехоплювати безпілотники та автомобілі, є надто високим. Розслідування німецької військової контррозвідки (MAD) показало, що дані могли передаватися китайським розвідувальним службам.

Хоча німецька влада стала рішучіше реагувати на відновлення російської шпигунської діяльності та диверсій, внутрішня розвідка країни постійно попереджає про спроби Пекіна проводити шпигунські операції, спрямовані проти уряду, військових і бізнесу. Кібератаки є одним із ключових інструментів китайських спецслужб, зазначається у звіті німецької контррозвідки про загрози за 2025 рік.

Шпигунські операції також опинилися в центрі уваги після історії генерального директора Nvidia Corp. Дженсена Хуанга та ймовірної китайської шпигунки. За словами представників влади, цей випадок демонструє, наскільки активно Пекін та інші спецслужби намагаються отримати перевагу в боротьбі за лідерство у сфері штучного інтелекту.

Глава Nvidia визнав подружню зраду на тлі скандалу зі зв'язками з імовірною китайською шпигункою

Нещодавня заборона в Німеччині поширюється на всі безпілотники та автомобілі китайських виробників, оснащені певними високотехнологічними камерами й датчиками, додали співрозмовники.

Міністерство оборони підтвердило, що військові поступово припинять використання комерційних безпілотників китайського виробництва, які застосовувалися для навчальних цілей, зокрема тренувань зі стрільби по мішенях. Використання будь-яких готових комерційних дронів надалі вимагатиме оцінки ризиків.

Водночас у відомстві наголосили, що загальної заборони на продукцію певної країни або конкретного виробника немає. Про це йдеться у відповіді міністерства на відповідний запит.

Німеччина "обере шлях" до розробки нового винищувача до березня 2027 року - Пісторіус

Також міністерство підтвердило обмеження щодо окремих автомобілів. Вони стосуються транспортних засобів, оснащених сучасними датчиками, зокрема камерами, радарами та мікрофонами, які можуть становити загрозу безпеці. При цьому повної заборони за країною походження чи виробником також немає.

У відомстві додали, що військовослужбовцям не заборонено володіти автомобілями або керувати транспортними засобами з певних країн.

У Міністерстві оборони Німеччини заявили, що наявні системи безпілотників замінюватимуть національними, а за можливості — європейськими аналогами якомога швидше. Крім того, відомство розробляє правила щодо використання автомобілів, які можуть становити потенційну загрозу безпеці.

Китайські електромобілі знімали військових і коди доступу під час навчань у Норвегії