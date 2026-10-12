Китайські електромобілі знімали військових і коди доступу під час навчань у Норвегії

Китайські електромобілі під час військових навчань у Норвегії записували дії військових і коди доступу до захищених об’єктів. Автомобілі орендували для потреб норвезької армії, а збережені відео виявили самі військовослужбовці. Про це повідомляє Dagens Næringsliv, пише УНН.

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Щонайменше два автомобілі були марки Deepal, що належить китайському концерну Changan.

У навчаннях Øvelse Hovedstad брали участь 5 тисяч бійців територіальної оборони. Одним із їхніх завдань була охорона аеропорту Гардермуен в умовах війни. Записи виявили військовослужбовці, які "від нудьги" переглядали меню бортової системи. Учасник навчань лейтенант Фредрік Бланк розповів:

Видно, хто сідає в автомобіль і хто з нього виходить, куди ми їдемо, кого забираємо та скільки часу проводимо в кожному місці - розповів учасник навчань.

За словами Бланка, на відео потрапили також коди, які в деяких випадках вводять біля воріт разом із використанням ключ-карток. Через нестачу транспорту підрозділ користувався цими автомобілями до завершення навчань, зокрема й на території військових об’єктів. Записи військовослужбовці видалили лише після навчань і тільки в тих автомобілях, де це вдалося зробити. Про знахідку доповіли командуванню в окремому рапорті.

Збройні сили Норвегії не відповіли на запитання DN, однак прессекретарка відомства Кароліне Лісне написала, що наразі забороняти автомобілі з окремих країн на території військових об’єктів недоцільно. За її словами, це забезпечило б "обмежений виграш у безпеці", водночас спричинивши значні практичні незручності.

Автомобілі надала компанія First Rent A Car Norway, яка є основним постачальником за контрактом з армією. За даними агентства NTB, ланцюг власників компанії веде до китайської Zhejiang Geely Holding Group. У компанії заявили, що дотримуються норвезького та європейського законодавства.

У лютому Польща заборонила в’їзд автомобілів китайського виробництва на охоронювані військові об’єкти через побоювання, що їхні камери та датчики можуть збирати секретні дані, повідомляв американський аналітичний центр FDD. Військовослужбовцям також заборонили підключати службові телефони до мультимедійних систем таких автомобілів.

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