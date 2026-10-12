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Китайские электромобили снимали военных и коды доступа во время учений в Норвегии

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Арендованные для учений автомобили Deepal сохраняли видео с военными, маршруты и коды доступа к объектам. Записи обнаружили после просмотра системы.

Китайские электромобили снимали военных и коды доступа во время учений в Норвегии

Китайские электромобили во время военных учений в Норвегии записывали действия военнослужащих и коды доступа к охраняемым объектам. Автомобили арендовали для нужд норвежской армии, а сохраненные видео обнаружили сами военнослужащие. Об этом сообщает Dagens Næringsliv, пишет УНН.

Подробности

По меньшей мере два автомобиля были марки Deepal, принадлежащей китайскому концерну Changan.

В учениях Øvelse Hovedstad приняли участие 5 тысяч бойцов территориальной обороны. Одной из их задач была охрана аэропорта Гардермуэн в условиях войны. Записи обнаружили военнослужащие, которые "от скуки" просматривали меню бортовой системы. Участник учений лейтенант Фредрик Бланк рассказал:

Видно, кто садится в автомобиль и кто из него выходит, куда мы едем, кого забираем и сколько времени проводим в каждом месте

- рассказал участник учений.

По словам Бланка, на видео также попали коды, которые в некоторых случаях вводят у ворот вместе с использованием ключ-карт. Из-за нехватки транспорта подразделение пользовалось этими автомобилями до завершения учений, в том числе и на территории военных объектов. Записи военнослужащие удалили только после учений и лишь в тех автомобилях, где это удалось сделать. Об обнаруженной проблеме доложили командованию в отдельном рапорте.

Вооруженные силы Норвегии не ответили на вопросы DN, однако пресс-секретарь ведомства Каролине Лисне написала, что в настоящее время запрещать автомобили из отдельных стран на территории военных объектов нецелесообразно. По ее словам, это обеспечило бы "ограниченный выигрыш в безопасности", одновременно создав значительные практические неудобства.

Автомобили предоставила компания First Rent A Car Norway, которая является основным поставщиком по контракту с армией. По данным агентства NTB, цепочка владельцев компании ведет к китайской Zhejiang Geely Holding Group. В компании заявили, что соблюдают норвежское и европейское законодательство.

В феврале Польша запретила въезд автомобилей китайского производства на охраняемые военные объекты из-за опасений, что их камеры и датчики могут собирать секретные данные, сообщал американский аналитический центр FDD. Военнослужащим также запретили подключать служебные телефоны к мультимедийным системам таких автомобилей.

ЕС и Китай достигли соглашения об ограничении импорта китайских гибридных автомобилей10.10.26, 08:17 • 10516 просмотров

Ольга Розгон

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