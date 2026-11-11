Рада изменила правила раскрытия банковской тайны НБУ: закон принят
Киев • УНН
Верховная Рада 268 голосами приняла закон №15555 о доступе к банковской тайне, полученной НБУ от европейских регуляторов.
Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий совершенствование порядка раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. "За" проголосовали 268 народных депутатов, сообщает УНН.
Детали
Согласно пояснительной записке, целью закона № 15555 является приведение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, в соответствие с положениями Директивы 2013/36/ЕС, что является необходимым условием для обеспечения эквивалентности банковского регулирования в Украине требованиям законодательства ЕС, выполнения условий в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, а также Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.
Данный законопроект предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, установив правила для судов Украины (за исключением уголовного и административного судопроизводства) доступа к информации, составляющей банковскую тайну, которую Национальный банк будет получать от европейских регуляторов.
Также предлагается установить условие раскрытия Национальным банком информации, составляющей банковскую тайну, полученной им от органа банковского надзора другого государства: помимо согласия такого органа, раскрытие допускается также для целей, указанных в таком согласии.
Напомним
В Украине одобрили продление повышенной ставки налога на прибыль для банков в 2027 году. Верховная рада приняла соответствующий законопроект.