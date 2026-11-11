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Financial Times

Рада изменила правила раскрытия банковской тайны НБУ: закон принят

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

Верховная Рада 268 голосами приняла закон №15555 о доступе к банковской тайне, полученной НБУ от европейских регуляторов.

Рада изменила правила раскрытия банковской тайны НБУ: закон принят

Верховная рада Украины приняла закон, предусматривающий совершенствование порядка раскрытия банковской тайны Национальным банком Украины. "За" проголосовали 268 народных депутатов, сообщает УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, целью закона № 15555 является приведение порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, в соответствие с положениями Директивы 2013/36/ЕС, что является необходимым условием для обеспечения эквивалентности банковского регулирования в Украине требованиям законодательства ЕС, выполнения условий в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС, а также Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Данный законопроект предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, установив правила для судов Украины (за исключением уголовного и административного судопроизводства) доступа к информации, составляющей банковскую тайну, которую Национальный банк будет получать от европейских регуляторов.

Также предлагается установить условие раскрытия Национальным банком информации, составляющей банковскую тайну, полученной им от органа банковского надзора другого государства: помимо согласия такого органа, раскрытие допускается также для целей, указанных в таком согласии.

Напомним

В Украине одобрили продление повышенной ставки налога на прибыль для банков в 2027 году. Верховная рада приняла соответствующий законопроект.

Евгений Устименко

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