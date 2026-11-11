россия и Украина договорились о новом масштабном обмене военнопленными. Конкретные условия обмена будут объявлены позже. Об этом заявил глава российской делегации владимир мединский, сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

В то же время он добавил, что россия "не понимает, о чем вести переговоры с Европой". По его словам, во время переговоров в Абу-Даби общения с представителями Европы не происходило, а их статус остается невыясненным.

мединский также отметил, что Европа сможет присоединиться к мирным переговорам, когда у нее "проснется совесть".

Напомним

Трехсторонние переговоры Украины, россии и США в Абу-Даби завершились 11 ноября.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. О достижении окончательной договоренности пока не идет речь. А сегодня, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Черном море, энергетику и другие военные вопросы.